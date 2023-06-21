За даними поліції, більшість жертв згоріли. Бунт може бути пов'язаний з корупцією або контролем банд у в'язниці.

Джерело: Sky news

Заворушення у жіночій в’язниці в Гондурасі призвели до загибелі щонайменше 41 людини, більшість із них згоріли, повідомив представник поліції Гондурасу. Влада виявила 25 спалених трупів і працює над ідентифікацією тіл.

Бунт може бути пов’язаний з корупцією або контролем банд у в’язниці. Банди часто мають значний вплив у в’язницях країни, де ув’язнені встановлюють власні правила та продають заборонені товари.

Хулісса Вільянуева, голова пенітенціарної системи Гондурасу, припустила, що бунт став результатом “дій влади проти організованої злочинності”. Пані Вільянуева сказала, що “ми не відступимо” після інциденту.

Такі заворушення є однією з найгірших трагедій в центрі ув’язнення для жінок у регіоні з 2017 року, коли дівчата з притулку для проблемної молоді в Гватемалі підпалили матраци на знак протесту проти зґвалтувань та іншого жорстокого поводження в переповненій установі.