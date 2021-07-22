45-й американський президент Дональд Трамп по-різному називав активістів, які 6 січня під стінами Капітолія вимагали не визнавати результати виборів та були проти проголошення Джо Байдена переможцем президентських перегонів.

Американське видання The Washington Post прослідкувало за еволюцією заяв Трампа.

Напередодні у The Washington Post опублікував аудіозапис інтерв’ю двох репортерів видання, проведеного в березні з експрезидентом Дональдом Трампом у його клубі у Флориді. Тоді Трамп з симпатією говорив про учасників штурму Капітолія. Тому журналісти простежили – як змінювалися погляди політика впродовж семи місяців.

6 січня 2021 року. В день штурму Капітолія заяви Трампа буди “щедрими та теплими”. Впродовж двох останніх тижнів в президентському кріслі Трамп намагався створити атмосферу “приємного наративу”. В соціальних мережах Трамп писав дописи, які громадяни мали сприймати, як “чесні заяви політика, який не може відкрито висловити власні думки” через хейт демократів. Але підтекст, який закладали члени президентської команди, сприйняли інакше. Сторінки Трампа в соцмережах заблокували через стурбованість стосовно того, що заклики президента сприятимуть тільки “ще більше сплеску насилля”.

Після подій біля Капітолія реакція Трампа змінилася. Він почав критикувати навіть своїх політичних прихильників, які відмовились підтримувати його не словом, а ділом. Критику на свою адресу почули й ті, кого до цього Трамп постійно називав вірними союзниками.

Зокрема, про віцепрезидента Майка Пенса, який ослухався та відмовився потокати Трампу, політик написав:

“У Майка Пенса не вистачило мужності зробити те, що слід було зробити для захисту нашої країни та нашої Конституції… США вимагають правди! “

За 10 хвилин після цього Трампу зателефонував Кевін Маккарті та попросив звернутися до учасників штурму, закликавши їх вийти з будівлі. Але Трамп у відповідь заявив, що в Капітолії нема його прихильників, а тільки члени радикальних угруповань, які не мають до нього жодного відношення.

У відповідь Трамп сказав:

“Ну, Кевіне, я думаю, ці люди більше засмучені виборами, ніж ти”.

Трохи пізніше Трамп все ж погодився й написав:

“Будь ласка, підтримайте нашу поліцію Капітолія та правоохоронні органи. Вони справді на боці нашої країни. Залишайтеся мирними!”

О 15:13 з’явився черговий твіт Трампа.

“Я прошу всіх у Капітолії США зберігати мир. Жодного насильства! Пам’ятайте, МИ – партія правопорядку – поважайте закон і наших великих чоловіків і жінок у блакитному (поліціянтів, – ред.). Дякую!”

О 16:17, записавши кілька різних версій, Білий дім оприлюднив відео, в якому Трамп звертається до учасників бунту.

“Я знаю ваш біль, я знаю, що ви постраждали. У нас були вибори, які в нас вкрали. Це були переконливі вибори, і це всі знають, особливо інша сторона. Але зараз треба йти додому. Ми повинні зберегти мир. Ми повинні дотримуватись правопорядку. Ми повинні поважати людей, які захищають ​​закон та порядок. Ми не хочемо, щоб хтось постраждав. Це дуже складний час… Це були шахрайські вибори, але ми не можемо грати на руку цим людям. Ми повинні зберігати мир. Тож йдіть додому. Ми любимо вас. Ви дуже особливі. Ви бачили, що відбувається. Ви бачите, як з іншими поводяться так погано… Я знаю, як ти почуваєшся, але йди додому і йди додому з миром”.

О 18:01 був останній твіт Трампа, хоча в Капітолії все ще залишались бунтівники.

“Те, що відбувається – доказ священної та переконливої перемоги на виборах… Їдьте додому з любов’ю та в мирі. Запам’ятайте цей день назавжди!”

7 січня. На наступний день після штурму Білий дім опублікував чергове відео, на якому Трамп читав підготовлену заяву.

“Я хотів би розпочати з огидної атаки на Капітолій Сполучених Штатів… Як і всі американці, я обурений насильством, беззаконням і хаосом. Я негайно розгорнув Національну гвардію та федеральні правоохоронні органи, щоб захистити будівлю та вигнати зловмисників… Америка є і повинна завжди бути державою правопорядку. Демонстранти, які проникли на Капітолій, забруднили місце американської демократії… Тим, ​​хто брав участь в актах насильства та знищення: Ви не представляєте нашу країну, а тим, хто порушив закон: Ви заплатите!.. Ми щойно пережили напружені вибори, і емоції надзвичайні, але… Ми повинні продовжувати справу Америки”.

Це була перша заява Трампа, в якій він опосередковано визнав, що програв вибори та залишить Овальний кабінет в потрібний момент.

“Конгрес підтвердив результати (виборів)… Нова адміністрація буде в Білому домі 20 січня. Зараз я зосереджуюсь на забезпеченні плавного, упорядкованого та безперешкодного переходу влади”.

12 січня. Трамп заявив, що учасники штурму Капітолія були представниками “насилля”.

“Мільйони наших громадян спостерігали в середу, як натовп штурмував Капітолій і руйнував зали уряду… Як я постійно говорив у своїй адміністрації, ми віримо в повагу до історії та традицій Америки, а не їх руйнування. Ми віримо у верховенство закону, а не в насильство чи бунт”. Він додав, що настав час для нації “зцілитися”, отримавши “мир та спокій”.

19 січня Трамп виголосив останню промову в статусі президента США.

“Усі американці були шоковані нападом на наш Капітолій. Політичне насильство – це напад на все, що є цінне для нас, як американців. Це не можна терпіти. Зараз, як ніколи, ми повинні об’єднатись навколо наших спільних цінностей…”.

Наприкінці березня дещо змінилася риторика Трампа щодо подій в Капітолії. Так, в одному з інтерв’ю він перестав називати учасників бунту “порушниками закону”, “радикалами” і так далі.

“До речі, це були приємні й добродушні люди“. Але, при цьому, Трамп сказав, що ці є люди “робили погані вчинки”.

Трамп додав, що поліція Капітолія сама впустила до будівлі бунтівників.

“Я маю на увазі, чесно кажучи – поліція Капітолію впустила людей. Поліція Капітолію була дуже доброзичливою. Знаєте, вони обіймались і цілувались”. Трамп додав, що учасники штурму хотіли тільки “засвідчити свою прихильність факту щодо можливої фальсифікації виборів”.

7 липня. На пресконференції у своєму приватному клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, Трамп оголосив про судовий позов проти соціальних мереж за блокування його сторінок. Один з присутніх журналістів запитав в нього про події 6 січня.

“Вся ця подія, нещасна подія щойно пройшла через Конгрес… Про це опублікували звіт, і моє ім’я навіть не згадали… І я це ціную. Я був відверто здивований, тому що я міг би припустити, що вони придумали б своє типово упереджене, принаймні з боку демократів. Звіт вийшов таким, яким ви його бачили два тижні тому. Моє ім’я навіть не згадувалося, це була прикра подія.

Однак я вважаю, що до людей (учасників штурму) ставляться неймовірно несправедливо“.