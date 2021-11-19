Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Як сповіщалося, в етер ток-шоу Бурба публічно розповів про те, як узгоджувалося рішення стосовно перенесення спецоперації щодо “вагнерівців”. Читайте також: Зеленський вирішив, Єрмак передав: Бурба розповів, як переносили спецоперацію щодо «вагнерівців» Бурба також висловив думку щодо такого рішення найвищого керівництва держави.

“З моєї суб’єктивної точки зору, операцію неможливо було переносити, тому що перенесення — один з варіантів, чому у нас відбувся провал”, — сказав він.

Колишній очільник ГУР МО переконаний, що Україна не мала шансів на видачу найманців, затриманих білоруськими спецслужбами.

“Всі ми знаємо, що 29 числа (липня 2020 року — ред.) російських найманців було затримано. За деякий час, це логічно… Білоруси б нам ніколи їх не віддали, тому що це, ми знаємо, так є, це одна держава, одні спецслужби…”, — сказав він. “Це є провал. Які причини провалу, ви запитаєте в мене? Перша причина – у нас є “кріт”, який працює на Росію. Друга причина провалу – наша погана підготовка. Третя причина – гарна робота контррозвідки Білорусі”, — заявив він.

Крім цього, Бурба переконаний, що спецоперацію було провалено через “злив”.

“На свій досвід можу сказати, що цей провал стався завдяки людям, які перебувають у владних кабінетах. Вони, на мою думку, сленгом скажу, зливають, передають інформацію ворогу. І я це хотів довести слідству”, — підсумував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та очільник Офісу президента Андрій Єрмак відмовилися прийти на “Свободу слова”, де обговорюватимуть справу “вагнерівців”. В ОПУ заявили, що президенти більше не ходять на “телевізійний килим до олігарха”.

22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Зеленського та його оточення через зрив операції. Цього зроблено не було.

3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис. Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.

Крім цього, 9 вересня суд зобов’язав СБУ відкрити кримінальне провадження проти голови Офісу президента Андрія Єрмака щодо “злитої” операції з “вагнерівцями”.

Попри це парламентська ТСК відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.