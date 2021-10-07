Про це повідомляє видання CNBC.
Burger King пропонує курячі нагетси від відомого виробника штучного м’яса Impossible Foods. Головний конкурент мережі – McDonald’s співпрацює з Beyond Meat, головним конкурентом Impossible, але вони ще не встигли запустити подібну лінійку страв.
Зазначається, що фастфуди починають переходити на штучну курятину тому, що натуральне м’ясо на світовому ринку подорожчало у два рази та ціна, судячи з усього, буде рости.
Водночас Burger King планує збільшити відвідуваність своїх ресторанів за рахунок нової страви. Раніше мережі це вдалося завдяки введенню в меню рослинної яловичини – Impossible Whopper.
- Раніше повідомлялося, що житель штату Орегон (США), 50-річний Кертіс Брунер (Curtis Brooner), який був замкнений в туалеті Burger King на цілу годину, виграв суд проти компанії і отримає більше 9 тис. доларів.