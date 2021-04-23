74-річний колишній президент США Джордж Буш-молодший розповів, що на виборах президента США, які відбулися в листопаді 2020 року, не голосував за Джо Байдена та Дональда Трампа.

Про це він розповів в інтерв’ю американському журналу People.

Буш-молодший розповів, що у нього було право вписати у бюлетень будь-якого кандидата. Тому він вписав ім’я колишньої державної секретарки США Кондолізи Райс та проголосував за неї.

“Вона знає про це. Але вона сказала мені, що відмовилася б стати президентом”, – заявив Буш.

Нагадаємо, що вибори президента США відбулися 3 листопада 2020 року. 15 листопада президент США Дональд Трамп вперше визнав, що колишній віцепрезидент Джозеф Р. Байден-молодший переміг його на президентських виборах, але продовжує безпідставно наполягати на тому, що перемога Байдена була результатом “сфальсифікованих виборів”.