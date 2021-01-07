Колишній президент США Джордж Буш - молодший назвав події в конгресі заколотом і заявив, що так результати виборів оскаржують в бананових республіках, а не в демократичній державі.

Про це йдетьс у повідомленні в Twitter.

“Лора (Буш) і я з тривогою стежимо за погромами, що відбуваються в нашому уряді, це видовище жахливо і викликає острах. Так підсумки виборів оскаржують в банановій республіці, а не в демократичній країні”, – йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що “насильницький штурм Капітолію і порушення запропонованої Конституцією процедури провели люди, чиї емоції були підігріті неправдою і помилковими надіями”.

Колишній глава держави висловив обурення поведінкою “деяких політичних лідерів”, які не демонструють “достатньої поваги” до американських “інститутів, традицій і правоохоронних органів”.

“Заколот може завдати серйозної шкоди нашій країні і репутації <...> Наша країна важливіше, ніж політика сьогодні”, – підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, у середу, 6 січня, у Вашингтоні проходить масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолія, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолія. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолію. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю.