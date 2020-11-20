Ольга Буславець, яка напередодні була звільнена з посади т.в.о міністра енергетики, залишатиметься у відомстві.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Як повідомлялося раніше, на позачерговому засіданні 20 листопада Уряд ухвалив рішення відсторонити Ольгу Буславець від виконання обов’язків міністра енергетики.

Однак Буславець залишатиметься на посаді першого заступника міністра, зазначили у міністерстві.

Також у Міненерго натякнули на те, що відповідні перестановки кадрів пов’язані з обмеженнями, передбаченими статусом т.в.о. міністра.

“Нагадаємо, Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій, що був прийнятий парламентом 17 листопада, передбачає, що тимчасове виконання обов’язків Міністра можливе лише протягом 30 днів”, — йдеться в повідомленні.