Перший заступник міністра енергетики України Ольга Буславець написала заяву на звільнення із займаної посади

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Вона також опублікувала фотографію своєї заяви.

“Прошу звільнити мене з посади першого заступника міністра енергетики України з 22 грудня 2020”, – йдеться в документі.

Коментувати причини свого рішення вона відмовилася.

Нагадаємо, що на позачерговому засіданні 20 листопада Уряд ухвалив рішення відсторонити Ольгу Буславець від виконання обов’язків міністра енергетики. Однак Буславець продовжила працювати у відомстві на посаді першого заступника міністра.

20 листопада виконувачем обов’язків став Юрій Миколайович Бойко, тезко співголови фракції “Опозиційна платформа — За життя” Юрія Анатолійовича Бойка, який у 2010-2012 роках також очолював це відомство. #Букви розповідали, що відомо про нового очільника міністерства.