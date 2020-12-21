Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Вона також опублікувала фотографію своєї заяви.
“Прошу звільнити мене з посади першого заступника міністра енергетики України з 22 грудня 2020”, – йдеться в документі.
Коментувати причини свого рішення вона відмовилася.
Нагадаємо, що на позачерговому засіданні 20 листопада Уряд ухвалив рішення відсторонити Ольгу Буславець від виконання обов’язків міністра енергетики. Однак Буславець продовжила працювати у відомстві на посаді першого заступника міністра.
20 листопада виконувачем обов’язків став Юрій Миколайович Бойко, тезко співголови фракції “Опозиційна платформа — За життя” Юрія Анатолійовича Бойка, який у 2010-2012 роках також очолював це відомство. #Букви розповідали, що відомо про нового очільника міністерства.
- Вже 17 грудня парламент може призначити очільником Міненерго топчиновника “Нафтогазу” Юрія Вітренка. Раніше #Букви розповідали, що призначення Вітренко стало предметом торгів в парламенті, а також про те, в чиїх інтересах таке призначення.
- Головний редактор видання “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов заявив, що Вітренко отримав премію в 170 млн гривень напередодні голосування в парламенті за його призначення на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики.