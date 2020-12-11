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Бутусов подає в суд на Міноборони та вимагає публічних вибачень

Історія публічного “працевлаштування” відомого українського журналіста Юрія Бутусова в Міністерстві оборони триває. Цього разу журналіст звинуватив головне оборонне відомство у хамстві та заявив, що подає в суд.

П’ятниця, 11 грудня 2020, 15:21

Про це Бутусов повідомив на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, міністр оборони Андрій Таран збрехав про проведення співбесіди з ним та про причини відмови у працевлаштуванні. Замість виконання публічних обіцянок Міноборони нахамило йому в соціальних мережах.

“Буду змушений подавати до суду на Міноборони та вимагати офіційних вибачень і видалення образ на мою адресу, прошу допомоги правозахисників”, – написав Бутусов.

Він зазначив, що представники МО не дали йому можливість представити власну програму дій, а також не запропонували жодної посади, яку він міг би обійняти.

Журналіст розповів, що 8 грудня Міноборони публічно запропонувало йому обійняти “будь-яку посаду”. Однак через два дні відомство цинічно заявило про некомпетентність Бутусова.

“Тобто два дні назад ви вважали, що я експерт, якому можна довірити будь-яку роботу про яку я писав, а зараз все це кудись зникло? Я звернув увагу на одну з “міністерських позицій” – заступник міністра оборони, що дає можливість контролювати політику в тих сферах, про які я пишу.Тому я прийняв пропозицію міністра оборони й представив програму дій. Мені здавалося, якщо ця програма не підходить, будуть представлені якісь конкретні зауваження, немає проблем, я готовий до публічної полеміки. Але як тільки я дав згоду — мені просто нахамили”, – зауважив журналіст.

За словами Бутусова, 10 грудня йому зателефонував начальник департаменту кадрової політики Міноборони Олег Яцино, якому він сказав, що чекає на зустріч з міністром. Однак представник МО подякував та поклав слухавку. Після цього на сторінці відомства з’явилася скандальна публікація про некомпетентність Бутусова.

“Образи вони вписали, щоб перевести всю тему в улюблений піарниками “кварталу” “срач”. Але я їм такого шансу не залишу, за образи вам доведеться відповідати й за брехню доведеться відповідати. Нехай люди бачать, чим ви займаєтеся під час війни – цькуванням неугодного журналіста”, – написав Бутусов.

Він зазначив, що наполягає на публічному обговоренні своєї програми з міністром оборони Тараном. Журналіст впевнений, що такий формат співбесіди конкретно покаже компетентність не лише його, а й самого міністра.

  • Днями Міністерство оборони оголосило, що пропонує Юрію Бутусову обійняти “одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага”.
  • Після оголошення про ймовірне призначення головреда “Цензор.НЕТ” Юрія Бутусова у Міністерство оборони між сторонами стався обмін дописами у соцмережах, під час якого вони піддали критиці одна одну.
  • У четвер, 10 грудня, Міністерство оборони України розповіло про деталі співбесіди з журналістом Юрієм Бутусовим щодо його ймовірного працевлаштування.
Теги: Бутусов, Міноборони, посада, скандал

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