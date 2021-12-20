Головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов повідомив, що у його заклику "смерть російським окупантам", який він вигукував, вистрілюючи з гармати, Державне бюро розслідувань закреслили слово "російським" під час публікації повідомлення про підозру.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Детектор Медіа”.

“Хочу звернути увагу на таку дуже забавну, але важливу деталь. Коли я робив постріл, я сказав: “Смерть російським окупантам”. А коли ДБР робило повідомлення на сайті, то в повідомленні чомусь прибрали слово російським – написали, що Юрій Бутусов зробив постріл зі словами “смерть окупантам”, – поділився журналіст.

Причиною того, що ці слова прибрали, Бутусов вважає абсурдність слів “смерть російським окупантам” поруч із провадженням за статтею 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Юрій Бутусов переконаний, що це можна було б вважати смішним, однак стаття 437 ККУ є тяжкою, і вона дає можливість вести прослуховування та зовнішнє стеження за підозрюваним.

Журналіст зауважив, що переконаний, що за ним уже стежать.

Кримінальне провадження проти Юрія Бутусова

Нагадаємо, Юрій Бутусов вважає кримінальне провадження помстою з боку президента України Володимира Зеленського за гострі запитання журналіста під час пресмарафону, який відбувся 26 листопада. Там Бутусов, зокрема, запитав у президента щодо Руслана Демченка, якого назвав “російським агентом”.

Пресслужба ДБР своєму дописі на сайті заперечила твердження журналіста та попросила “не втягувати їх у політичні обвинувачення. Пресслужба стверджує, що предметом розслідування є з’ясування обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї та запропонували журналістові безплатну юридичну консультацію.

Нагадаємо, що ДБР відкрило кримінальне провадження за двома статтями: 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). За статтею 414 ККУ йому загрожує до 3 років позбавлення волі, за статтею 437 ККУ – ув’язнення на строк від семи до дванадцяти років.

Увечері 28 листопада Арсен Аваков заступився за Юрія Бутусова. Він назвав це “ідіотизмом” і “публічним актом вибіркового правосуддя” проти інакодумців, які критикують чинну владу.

Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк також висловила обурення щодо цього кримінального провадження та зауважила: це точно не функція ДБР чи Міністерства оборони.

Олексій Арестович заявив, що проситиме державну охорону для Бутусова з огляду на смертельну небезпеку, яка йому загрожує – мовляв, його уб’ють для того, щоб спровокувати масові заворушення.

29 листопада партія “Європейська Солідарність” опублікувала заяву, в якій категорично засудила будь-які намагання переслідувати тих, хто відстоював незалежність Україні з 2014 року та обурилася кримінальною справою щодо головного редактора видання Цензор.Нет Юрія Бутусова.

2 грудня Бутусов повідомив, що подасть судовий позов проти Державного бюро розслідувань через відкриття кримінального провадження.