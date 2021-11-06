Бутусов заявив, що перший заступник секретаря РНБО – російський шпигун в оточенні Зеленського

Журналіст та головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов заявив, що перший заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Руслан Демченко - російський шпигун в оточенні президента Володимира Зеленського.

Про це він сказав в етері програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

За словами Бутусова, Демченко також обіймає посаду голови Комітету з розвідки при президенті.

Крім того, він нібито контролював виконання Харківських угод, згідно з якими російські війська знову могли знаходитися у Криму.

“Руслан Демченко є не просто куратором створення Харківських угод щодо Криму, він ще й контролював їх виконання. І коли російські війська зосереджувалися в Криму, він, бувши першим заступником міністра закордонних справ за часів президентства Віктора Януковича, приховував усі їхні порушення, пересування. Не застосував жодних заходів, щоб оголосити про порушення Російською Федерацією умов угод. Він є реальним учасником агресії Росії в Криму”, – сказав Бутусов.

На думку журналіста, стратегію деокупації потрібно починати з прийняття закону про колаборантів.

“Поки Росія буде бачити, що у нас в Україні у неї є свої проросійські партії, які звинувачують Україну ж в тому, що вона веде війну й не помічають участі Росії, які підтримують Путіна, озвучують тези російської пропаганди. Поки у нас такі люди, як Демченко, які при Януковичу реалізовували російську політику в Україні. Після революції (Гідності, – ред.) Демченко був люстрований за законом про люстрацію, незаконно Міністерство юстиції зараз викреслило Руслана Демченка зі списків люстрованих. Він не законно призначений президентом Зеленським… У його руках вся інформація про те, як Україна веде війну з Росією. У руках людини, яка як ми бачимо, була російським агентом і робила так, як сказав Путін, – допомагала Росії захопити наш Крим… Я неодноразово писав, що Руслан Демченко – це реально російський шпигун у владі, який наближений до Зеленського”, – наголосив Бутусов.

Бутусов звернув увагу на те, що після призначення Демченка розпочалася серія провалів українських спецслужб. Зокрема, йдеться і про спецоперацію із захоплення “вагнерівців”.

“Саме Демченко буквально після призначення був учасником наради в кабінеті президента, на якому було прийнято рішення про перенесення, а точніше про фактичний зрив спецоперації із захоплення “вагнерівців”… Він повинен сидіти не поруч із президентом, а у в’язниці й давати свідчення контррозвідці”, – додав журналіст.

Своєю чергою, п’ятий Президент Петро Порошенко підтвердив, що особисто санкціонував спецоперацію українських спецслужб із затримання “вагнерівців”.

“Я був дуже здивований, коли з самого початку найвищі посадові особи, починаючи з президента, глави адміністрації стверджували, що такої операції не було взагалі. Я вимушений був заявити про те, що наприкінці 2018 – початку 2019 року я санкціонував директиви й міністру, і начальнику Головного управління розвідки Василю Бурбі, в тому числі по співпраці з нашими партнерами, в реалізації інформації, яку мені надали в розвіддоповіді. Я був здивований, що за рік ніхто мене з цього приводу не допитав. Хоча нібито кримінальна справа по вагнерівцях нібито мала бути”, – сказав він.

Порошенко також зазначив, що найманці, які були причетні до міжнародних військових злочинів, могли свідчити у Гаазькому суді проти Путіна, зокрема, і у справі MH-17.

“Зараз можу наголосити перше – операція була. Друге – були блискучі дії наших військових розвідників, сконцентровані злочинці, які мають безпосереднє відношення до страшних злочинів. Починаючи від терористичної атаки на рейс MH-17 і завершуючи атакою з ПЗРК на наш Іл, який був збитий над Луганським аеропортом. Починаючи від атаки на АН-26, і там є їхні свідчення. Це неспростовний доказ на суді проти Путіна в Гаазі. Неспростовний доказ, і не треба применшувати його значення”, – наголосив він.