Бутусов заявив, що перший заступник секретаря РНБО – російський шпигун в оточенні Зеленського

Про це він сказав в етері програми “Свобода слова Савіка Шустера”.
За словами Бутусова, Демченко також обіймає посаду голови Комітету з розвідки при президенті.
Крім того, він нібито контролював виконання Харківських угод, згідно з якими російські війська знову могли знаходитися у Криму.
“Руслан Демченко є не просто куратором створення Харківських угод щодо Криму, він ще й контролював їх виконання. І коли російські війська зосереджувалися в Криму, він, бувши першим заступником міністра закордонних справ за часів президентства Віктора Януковича, приховував усі їхні порушення, пересування. Не застосував жодних заходів, щоб оголосити про порушення Російською Федерацією умов угод. Він є реальним учасником агресії Росії в Криму”, – сказав Бутусов.
На думку журналіста, стратегію деокупації потрібно починати з прийняття закону про колаборантів.
“Поки Росія буде бачити, що у нас в Україні у неї є свої проросійські партії, які звинувачують Україну ж в тому, що вона веде війну й не помічають участі Росії, які підтримують Путіна, озвучують тези російської пропаганди. Поки у нас такі люди, як Демченко, які при Януковичу реалізовували російську політику в Україні. Після революції (Гідності, – ред.) Демченко був люстрований за законом про люстрацію, незаконно Міністерство юстиції зараз викреслило Руслана Демченка зі списків люстрованих. Він не законно призначений президентом Зеленським… У його руках вся інформація про те, як Україна веде війну з Росією. У руках людини, яка як ми бачимо, була російським агентом і робила так, як сказав Путін, – допомагала Росії захопити наш Крим… Я неодноразово писав, що Руслан Демченко – це реально російський шпигун у владі, який наближений до Зеленського”, – наголосив Бутусов.
Бутусов звернув увагу на те, що після призначення Демченка розпочалася серія провалів українських спецслужб. Зокрема, йдеться і про спецоперацію із захоплення “вагнерівців”.
“Саме Демченко буквально після призначення був учасником наради в кабінеті президента, на якому було прийнято рішення про перенесення, а точніше про фактичний зрив спецоперації із захоплення “вагнерівців”… Він повинен сидіти не поруч із президентом, а у в’язниці й давати свідчення контррозвідці”, – додав журналіст.
Своєю чергою, п’ятий Президент Петро Порошенко підтвердив, що особисто санкціонував спецоперацію українських спецслужб із затримання “вагнерівців”.
“Я був дуже здивований, коли з самого початку найвищі посадові особи, починаючи з президента, глави адміністрації стверджували, що такої операції не було взагалі. Я вимушений був заявити про те, що наприкінці 2018 – початку 2019 року я санкціонував директиви й міністру, і начальнику Головного управління розвідки Василю Бурбі, в тому числі по співпраці з нашими партнерами, в реалізації інформації, яку мені надали в розвіддоповіді. Я був здивований, що за рік ніхто мене з цього приводу не допитав. Хоча нібито кримінальна справа по вагнерівцях нібито мала бути”, – сказав він.
Порошенко також зазначив, що найманці, які були причетні до міжнародних військових злочинів, могли свідчити у Гаазькому суді проти Путіна, зокрема, і у справі MH-17.
“Зараз можу наголосити перше – операція була. Друге – були блискучі дії наших військових розвідників, сконцентровані злочинці, які мають безпосереднє відношення до страшних злочинів. Починаючи від терористичної атаки на рейс MH-17 і завершуючи атакою з ПЗРК на наш Іл, який був збитий над Луганським аеропортом. Починаючи від атаки на АН-26, і там є їхні свідчення. Це неспростовний доказ на суді проти Путіна в Гаазі. Неспростовний доказ, і не треба применшувати його значення”, – наголосив він.
Як відомо, в серпні минулого року Юрій Бутусов одним з першим повідомив, що готувалася і була зірвана спецоперація із захоплення трьох десятків осіб з-поміж бойовиків ПВК “Вагнера”.
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Справа «вагнерівців»: Бутусов виступив за допит Зеленського і розповів, хто погодив план спецзаходу
22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів російських найманців із ПВК “Вагнер”. Утім ДБР проігнорувало ухвалу суду. 3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис. Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.
Проте парламентська ТСК відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.
10 вересня голова парламентської ТСК щодо “вагнерівців” Безугла озвучила основні висновки комісії щодо проведення операції та обставин її провалу. Детальніше — в матеріалі “Україна не планувала примусову посадку літака з “вагнерівцями”, але намагалася витягти їх з Росії — ТСК”.
Між версіями розвитку подій, які викладає парламентська Тимчасова слідча комісія, та даними, отриманими журналістами-розслідувачами з Bellingcat є нестикування.
Зокрема, у ТСК повідомляли, що найманці довгий час не видавали себе, а коли це почало відбуватися, передбачувано, у справу втрутилися вже російські спецслужби. За словами Безуглої, ФСБ могли простежити частину заходів спецслужб та розвідки України щодо “вагнерівців” і запустити власну контроперацію. За інформацією ж Bellingcat, Росія не була обізнана щодо проведення Україною спеціального заходу.
- Детальніше про це — в матеріалі “Історія “вагнерівців” – як розвивався один із найбільших скандалів в історії України”.