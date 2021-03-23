Був шанс вижити: що відомо про смерть 10-річного львів’янина, якого вбила кришка люка

У неділю, 21 березня, Львів сколихнула моторошна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув 10-річний хлопчик. Однак цій трагедії можна було запобігти.

#Букви зібрали всю інформацію про трагічну смерть юного львів’янина.

Що передувало?

Комунальники Львова не потурбувалися про те, щоб надійно обгородити аварійний колектор та попередити можливі ДТП. Однак смертельної аварії могло б і не бути.

За даними журналістки Вікторії Балицької, 21 березня в 00:15-00:30 львів’янин Тарас Бек в’їхав заднім колесом у цей же аварійний люк. Зазначається, що колектор розташований посеред дороги, ближче до роздільної смуги таким чином, що ліві колеса попадають у нього. Об’їхати аварійну ділянку складно, оскільки необхідно або щільно притискатися до бордюру справа, або рухатися по зустрічній зліва.

“Так от, Тарас пошкодив колесо і викликав поліцію. Патрульні, зі слів речниці Патрульної поліції Львівської області Катерини Рибій, склали акт обстеження дороги та начебто повідомили гарячу лінію міста – 1580”, – розповіла журналістка.

Однак працівники Львівводоканалу не відреагували на цю скаргу, не закріпили люк щільно та не обгородили стійкою конструкцією.

Як сталася ДТП?

Вже о 21:30 сталася моторошна аварія, в результаті якої помер 10-річний Юрко.

Автомобіль ДСНС, який прямував на виклик, в’їхав у цей колектор лівим переднім колесом. Від взаємодії з колесом кришка люка на шаленій швидкості влетіла в автівку, яка рухалася по зустрічній смузі. 25-кілограмова кришка пробила лобове скло і вбила хлопчика.

Що кажуть у мерії?

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що за фактом ДТП порушена кримінальна справа, правоохоронці вивчають усі нюанси події, щоб провести фахове розслідування.

“Наше завдання сьогодні – бути з родиною, допомагаємо з похованням. Сьогодні з ними працюють психологи. Місто максимально допоможе родині, бо цю втрату зрозуміти неможливо. Це аномально. Ще раз висловлюю свої співчуття рідним. Це трагедія Львова, трагедія для мене особисто”, — повідомив Садовий.

За словами мера, люк знаходився на своєму місці. Він не був прикріплений, але обгороджений — прикріпити його мали 22 березня.

Що кажуть у поліції?

Сьогодні у Головному управлінні Нацполіції Львівської області повідомили, що за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

“Для об’єктивного розслідування обставин дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув десятирічний хлопчик, причин, що призвели до трагедії, а також притягнення до відповідальності винних осіб та недопущення подібних ситуацій у майбутньому, просимо надати записи автомобільних відеореєстраторів водіїв, котрі проїжджали ділянкою вулиці Зеленої, 251 у Львові в період від 14 до 21 березня”, – йдеться у повідомленні.