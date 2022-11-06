На російсько-українській війні ліквідували настоятеля храму великомучениці Варвари при штабі ракетних військ стратегічного призначення Михайла Васильєва. Він підтримував напад на Україну та закликав росіянок більше народжувати, аби відправляти синів на війну.

Про ліквідацію окупанта повідомили у пресслужбі РПЦ.

Так, у повідомленні зазначили, що вранці 6 листопада 2022 року в Україні “під час виконання пастирських обов’язків” ліквідували настоятеля храму великомучениці Варвари та преподобного Іллі Муромця – Патріаршого подвір’я у Московській області протоієрей Михайло Васильєв.

Російській піп активно підтримував масові вбивства українців та благословляв росіян на це. Втім, у пресслужбі не вказали про місце, де загинув священик РПЦ.

Водночас там наголосили, що Васильєв їздив по місцях бойових дій та брав участь у “миротворчих операціях” в Чечні, Косово, Боснії та Сирії.

“Каждой даме Господь попустил родить множество деток. И если дама, выполняя эту заповедь “плодитесь и размножайтесь”, отказалась от искусственных способов прерывания беременности, в самом широком спектре, то очевидно, ребеночек у нее будет не один. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться, пусть даже на время. Не так страшен черт, как его малюют. Бог не выдаст, свинья не съест”, – наголошував російський священник.