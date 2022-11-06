Про ліквідацію окупанта повідомили у пресслужбі РПЦ.
Так, у повідомленні зазначили, що вранці 6 листопада 2022 року в Україні “під час виконання пастирських обов’язків” ліквідували настоятеля храму великомучениці Варвари та преподобного Іллі Муромця – Патріаршого подвір’я у Московській області протоієрей Михайло Васильєв.
Російській піп активно підтримував масові вбивства українців та благословляв росіян на це. Втім, у пресслужбі не вказали про місце, де загинув священик РПЦ.
Водночас там наголосили, що Васильєв їздив по місцях бойових дій та брав участь у “миротворчих операціях” в Чечні, Косово, Боснії та Сирії.
“Каждой даме Господь попустил родить множество деток. И если дама, выполняя эту заповедь “плодитесь и размножайтесь”, отказалась от искусственных способов прерывания беременности, в самом широком спектре, то очевидно, ребеночек у нее будет не один. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться, пусть даже на время. Не так страшен черт, как его малюют. Бог не выдаст, свинья не съест”, – наголошував російський священник.
- У Службі безпеки України наголосили, що розуміють всі можливі загрози діяльності Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а тому ретельно відпрацьовують цей напрям.
- Голова Державної служби у справах етнополітики та свободи совісті України Олена Богдан заявила, що в Києво-Печерській лаврі проживає понад 200 ченців УПЦ, а в структурі ПЦУ на весь Київ — всього 50 ченців, тому вони начебто не зможуть утримувати лавру в належному стані і їм складно буде оплачувати комунальні витрати.