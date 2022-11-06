Про ліквідацію окупанта повідомили у пресслужбі РПЦ.

Так, у повідомленні зазначили, що вранці 6 листопада 2022 року в Україні “під час виконання пастирських обов’язків” ліквідували настоятеля храму великомучениці Варвари та преподобного Іллі Муромця – Патріаршого подвір’я у Московській області протоієрей Михайло Васильєв.

Російській піп активно підтримував масові вбивства українців та благословляв росіян на це. Втім, у пресслужбі не вказали про місце, де загинув священик РПЦ.

Водночас там наголосили, що Васильєв їздив по місцях бойових дій та брав участь у “миротворчих операціях” в Чечні, Косово, Боснії та Сирії.

“Каждой даме Господь попустил родить множество деток. И если дама, выполняя эту заповедь “плодитесь и размножайтесь”, отказалась от искусственных способов прерывания беременности, в самом широком спектре, то очевидно, ребеночек у нее будет не один. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться, пусть даже на время. Не так страшен черт, как его малюют. Бог не выдаст, свинья не съест”, – наголошував російський священник.