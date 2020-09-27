Курсанта, який вижив у авіатрощі на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Про це повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер після відвідування В’ячеслава Золочевського у госпіталі.

Інформація, яку курсант надав, поки не розголошується.

“Слідчі ДБР вже ставили йому питання, певні обставини він згадує (перед падінням – ред.), вони викладені в протоколі допиту. Пізніше, я думаю, це стане відомим”, – сказав Кучер.

Він також зазначив, що В’ячеслава врятував певний збіг обставин – його прикрили від вогню уламки фюзеляжу.

«Сьогодні, я можу сказати, він додатково повідомив, що вцілів, бо знаходився в певній “капсулі” з фюзеляжу, частиною літака прикрило, і тому вогонь не дістав його. Він прийшов до тями і зміг покинути літак, який палав”, – розповів Кучер.

Нагадаємо, літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету Повітряних сил ім. Кожедуба.

З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.

Сьогодні ХНУ Повітряних сил опублікував список 26 загиблих у катастрофі військового літака Ан-26, яка сталася напередодні.