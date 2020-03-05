Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У своєму виступі нардеп від “Слуги народу” Максим Бужанський заявив, що в країні немає Генерального прокурора, а є “генеральний прокурор Порошенко і” Європейської солідарності “, які виступають проти його відставки.

У відповідь на це нардеп від “ЄС” Ірина Геращенко заявила, що в своєму виступі Бужанський фактично підтвердив, що єдиною метою діяльності Рябошапки були політичні репресії.

“Тільки що прозвучали неприпустимі речі щодо опозиції, щодо фракції “Європейська Солідарність”. Виступаючий по суті визнав, що єдина мета, яка ставилася генеральному прокурору – це політичні репресії проти опонентів чинної партії влади”, – сказала вона.

Геращенко підкреслила, що сьогоднішній виступ Бужанського вже є підставою звернення до ЄСПЛ.

Також вона зазначила, що наступний Генпрокурор буде на 300% президента Володимира Зеленського і буде проводити розправи проти опозиції.

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