BuzzFeed News шукає співробітників-підлітків, які будуть створювати оригінальні відеоролики в рамках висвітлення виборів в США в 2020 році.

Про це повідомляє ресурс NiemanLab.

За словами директора відділу новин Сари Ясін, троє підлітків у віці від 16 до 19 років будуть обрані виходячи з їх інтересу до політики і творчих здібностей.

“Це шанс використовувати нашу величезну аудиторію для створення змістовних розмов про політику США. Ідеальний кандидат повинен бути креативним, захопленим майбутніми виборами і прагнути показати, що 2020 рік означає для них і їхніх однолітків. Посли співпрацюватимуть з редакторами новин BuzzFeed, щоб відточити свою думку про новини і вивчити кращі практики для залучення і зростання соціальної аудиторії”, – йдеться в описі роботи.

Відзначається, що “посли” підлітки будуть віддалено працювати з різних країн, а також “місць, які можуть не врахувати в загальнонаціональному діалозі”. Спочатку співробітники будуть навчатися в Нью-Йорку.

Повідомляється, що “послам” буде виплачуватися “конкурентна” стипендія.

На думку Ясін, підлітки, які не мають права голосу, все одно є частиною покоління, збудженого політикою.

“Те, що вони будуть робити, буде відповідати журналістському стандарту. Але вони не обов’язково повинні прагнути стати журналістом”, – говорить вона.