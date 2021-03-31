Covid-19 Україна

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«Бидло стайл, а не сервіс»: заступник голови «Дії» виштовхав журналіста через зауваження

У середу, 31 березня, українського журналіста Азада Сафарова виштовхали з офісу державного сервісу “Дія” через його прохання виправити помилку у його імені.

Середа, 31 березня 2021, 20:05

Про це сам журналіст повідомив у Facebook.

Відомо, що на сайті “Дія” ім’я та прізвище чоловіка вказані із помилкою. Журналіст побачив це та звернувся на гарячу лінію з прохання виправити ситуацію, але реакції не було протягом 67 днів.

“Я пішов сьогодні в офіс “Дії”, щоб віднести копію паспорту форматом А1. Щоб нарешті вони подивились, як правильно пишеться моє ім’я. Бо 67 днів вони не можуть виправити 1 помилку в моєму імені”, – прокоментував Сафаров.

Однак у “Дії” візиту Сафарова не зраділи. Судячи з відео, один з працівників звинуватив журналіста у неадекватності, а інший й зовсім почав йому погрожувати та намагався відібрати камеру.

За словами Сафарова, агресивний чоловік, який пообіцяв його вивести з офісу, представився заступником голови “Дії”, але не назвав імені.

Сафаров: Не чіпайте камеру, поводьтесь адекватно, будь ласка.

Заступник голови “Дії”: Зараз тобі буде…Хочеш вийти?

Сафаров: Ооо “хочеш вийти”? Це не радянський союз, шановний. Це не часи Януковича.

Сафаров пояснив, що увімкнув камеру, щоб уникнути будь-яких звинувачень у викривленні фактів розмови.

“Чого я точно не очікував – це такого відношення до клієнта і громадянина, як в стилі 90-х. Хоча я кілька разів повторював, що я громадянин і плачу податки. І також журналіст. Це “бикування”, штовхання, хапання за камеру, погрози в сервісі, який позиціонує себе сучасним і прозорим – просто в голові не вкладається. Це “бидло стайл”, а не сервіс”, – заявив журналіст.

Він додав, що більше не хоче мати жодних справ з “Дією”, тим паче довіряти їм інформацію про себе, “поки директор не звільнить своїх неадекватних заступників”.

Додамо, що Сафаров поскаржився на свій візит голові “Дії” Мстиславу Баніку. Наразі реакції немає.

  • Вчора Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким цифрові паспорти юридично прирівнюються до паперових та пластикових документів.
  • Раніше повідомлялося, що електронний паспорт в додатку “Дія” приймають вже 10 аеропортів України. Додатком можна скористатися виключно для внутрішніх рейсів.
Теги: Азад Сафаров, відео, Дія, журналіст

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