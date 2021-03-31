«Бидло стайл, а не сервіс»: заступник голови «Дії» виштовхав журналіста через зауваження

У середу, 31 березня, українського журналіста Азада Сафарова виштовхали з офісу державного сервісу “Дія” через його прохання виправити помилку у його імені.

Про це сам журналіст повідомив у Facebook.

Відомо, що на сайті “Дія” ім’я та прізвище чоловіка вказані із помилкою. Журналіст побачив це та звернувся на гарячу лінію з прохання виправити ситуацію, але реакції не було протягом 67 днів.

“Я пішов сьогодні в офіс “Дії”, щоб віднести копію паспорту форматом А1. Щоб нарешті вони подивились, як правильно пишеться моє ім’я. Бо 67 днів вони не можуть виправити 1 помилку в моєму імені”, – прокоментував Сафаров.

Однак у “Дії” візиту Сафарова не зраділи. Судячи з відео, один з працівників звинуватив журналіста у неадекватності, а інший й зовсім почав йому погрожувати та намагався відібрати камеру.

За словами Сафарова, агресивний чоловік, який пообіцяв його вивести з офісу, представився заступником голови “Дії”, але не назвав імені.

Сафаров: Не чіпайте камеру, поводьтесь адекватно, будь ласка.

Заступник голови “Дії”: Зараз тобі буде…Хочеш вийти?

Сафаров: Ооо “хочеш вийти”? Це не радянський союз, шановний. Це не часи Януковича.

Сафаров пояснив, що увімкнув камеру, щоб уникнути будь-яких звинувачень у викривленні фактів розмови.

“Чого я точно не очікував – це такого відношення до клієнта і громадянина, як в стилі 90-х. Хоча я кілька разів повторював, що я громадянин і плачу податки. І також журналіст. Це “бикування”, штовхання, хапання за камеру, погрози в сервісі, який позиціонує себе сучасним і прозорим – просто в голові не вкладається. Це “бидло стайл”, а не сервіс”, – заявив журналіст.

Він додав, що більше не хоче мати жодних справ з “Дією”, тим паче довіряти їм інформацію про себе, “поки директор не звільнить своїх неадекватних заступників”.

Додамо, що Сафаров поскаржився на свій візит голові “Дії” Мстиславу Баніку. Наразі реакції немає.

Вчора Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким цифрові паспорти юридично прирівнюються до паперових та пластикових документів.