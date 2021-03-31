«Бидло стайл, а не сервіс»: заступник голови «Дії» виштовхав журналіста через зауваження

Про це сам журналіст повідомив у Facebook.
Відомо, що на сайті “Дія” ім’я та прізвище чоловіка вказані із помилкою. Журналіст побачив це та звернувся на гарячу лінію з прохання виправити ситуацію, але реакції не було протягом 67 днів.
“Я пішов сьогодні в офіс “Дії”, щоб віднести копію паспорту форматом А1. Щоб нарешті вони подивились, як правильно пишеться моє ім’я. Бо 67 днів вони не можуть виправити 1 помилку в моєму імені”, – прокоментував Сафаров.
Однак у “Дії” візиту Сафарова не зраділи. Судячи з відео, один з працівників звинуватив журналіста у неадекватності, а інший й зовсім почав йому погрожувати та намагався відібрати камеру.
За словами Сафарова, агресивний чоловік, який пообіцяв його вивести з офісу, представився заступником голови “Дії”, але не назвав імені.
Сафаров: Не чіпайте камеру, поводьтесь адекватно, будь ласка.
Заступник голови “Дії”: Зараз тобі буде…Хочеш вийти?
Сафаров: Ооо “хочеш вийти”? Це не радянський союз, шановний. Це не часи Януковича.
Сафаров пояснив, що увімкнув камеру, щоб уникнути будь-яких звинувачень у викривленні фактів розмови.
“Чого я точно не очікував – це такого відношення до клієнта і громадянина, як в стилі 90-х. Хоча я кілька разів повторював, що я громадянин і плачу податки. І також журналіст. Це “бикування”, штовхання, хапання за камеру, погрози в сервісі, який позиціонує себе сучасним і прозорим – просто в голові не вкладається. Це “бидло стайл”, а не сервіс”, – заявив журналіст.
Він додав, що більше не хоче мати жодних справ з “Дією”, тим паче довіряти їм інформацію про себе, “поки директор не звільнить своїх неадекватних заступників”.
Додамо, що Сафаров поскаржився на свій візит голові “Дії” Мстиславу Баніку. Наразі реакції немає.
- Вчора Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким цифрові паспорти юридично прирівнюються до паперових та пластикових документів.
- Раніше повідомлялося, що електронний паспорт в додатку “Дія” приймають вже 10 аеропортів України. Додатком можна скористатися виключно для внутрішніх рейсів.