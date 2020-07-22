Житель Харкова, якого поліція називає "можливим спільником луцького терориста", в 2014-2015 роках був волонтером у зоні проведення антитерористичної операції (АТО). Під час обшуку у нього виявили зброю.

Про це розповів сьогодні на брифінгу заступник начальника – начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Чиж.

“Під час проведення невідкладних обшуків було встановлено, що у громадянина 1976 року народження, який проживав у будинку на території Індустріального району, знаходилася зброя. Це близько шести гранат, револьвери, пістолети, кобури, гвинтівка та набої до гвинтівки. Патрони як до нарізної зброї калібру 7.62, так і до гладкоствольної”, – повідомив Чиж.

За його словами, обшук і огляд вказаної зброї тривав майже всю ніч. Після обшуку чоловік був доставлений у відділення поліції і затриманий. Він знаходиться в СІЗО.

За інформацією слідчих, чоловік їздив у зону АТО як волонтер і міг привезти зброю звідти.

“Під час слідства було встановлено, що громадянин в 2014 – 2015 роках займався волонтерством у зоні АТО і звідти привіз зброю”, – заявив Чиж.

Він уточнив, що слідством висунуто низку версій про надходження зброї, зберігання зброї і причетність цієї людини “до інших злочинів як на території Харківської області, так і на території України”.

Власник зброї повідомив поліції, що придбав її для самозахисту. Слідство встановило, що деяка зброя, переважно мисливська, зареєстрована.

Чиж не став коментувати, коли і за яких обставин затриманий познайомився з луцьким терористом Максимом Кривошем, посилаючись на таємницю слідства.

За словами Чижа, чи причетний харків’янин до злочину в Луцьку та в чому полягає цей зв’язок, розслідує СБУ.

Затриманого повинні допитати і вручити підозру за ч. 1 статті 263 Кримінального кодексу (за незаконне зберігання зброї).

За даними поліції, чоловік також “виготовляв і перепродував монети, які, можливо, мали історичну цінність”.

Раніше в прес-службі харківської поліції повідомили про затримання “можливого спільника чоловіка, який захопив заручників у Луцьку”.

Зазначалося, що під час огляду домоволодіння чоловіка поліцейські вилучили 4 корпуси ручних гранат РГД-5, 2 корпуси ручних гранат Ф-1 та 6 запалів до них, 3 учбово-імітаційні запали, 2 пістолети ТТ , “Дрейзе” і 100 патронів до них, гладкоствольну рушницю і 122 патрони до неї

У повідомленні зазначено, що “співробітники поліції встановили причетність 43-річного харків’янина до злочину”.

Зброя і боєприпаси вилучені та будуть направлені на експертне дослідження.

За даними харківського видання NewsRoom, затриманий – харків’янин Дмитро Михайленко. Як розповіла виданню мати чоловіка, він в молодості переніс сім операцій після автомобільної аварії, а в 2014 році дійсно зайнявся волонтерством. Останнім часом, за словами жінки, її син “був незадоволений ситуацією в країні і вважав, що нинішній президент веде її в неправильному напрямку”.

Нагадаємо, вранці 21 июля на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.

Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він вимагав, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.