У польському Вроцлаві після затримання поліцією помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко. Слідчі підозрюють, що поліціянти перевищили повноваження.

Про це повідомляють Gazeta Wyborcza, RMF FM та речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі #Буквам.

Відомо, що українець помер ще 30 липня, проте обставини його смерті стали відомі лише зараз.

Газета пише, що Никифоренко повертався автобусом додому після розпивання спиртних напоїв з колегами по роботі. За однією з версій, він заснув в автобусі, за іншою – дивно поводився та начебто бився головою об вікно.

Водій автобуса викликав швидку допомогу та поліціянтів. У крові чоловіка виявили 1,5 проміле алкоголю. Українця забрали у витверезник.

За версією поліціянтів, Никифоренко агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому до нього застосували газ і наручники. Проте Gazeta Wyborcza проаналізувала відео з камер спостереження з витверезника, і стверджує, що до українця необґрунтовано застосували силу.

Повідомляється, що українця били і душили, хоча він не поводився агресивно. На відео, що опинилося у розпорядженні видання, видно, що Дмитро зайшов до кімнати о 22:27 з характерною плямою від застосування сльозогінного газу. Поліціянти розстебнули наручники й чоловік намагався підвестися. У цей момент на українця накинулись шестеро людей, серед яких правоохоронці і працівники витверезника.

Вони сідали на Никифоренка, притискали його голову до підлоги коліном, прив’язали до ліжка, били його кулаками, кийком й душили. Побиття тривало пів години. Потім втрутився лікар, який розпочав негайні реанімаційні заходи, але безрезультатно. Дмитро помер о 23:53.

В середині серпня Никифоренка поховали в Україні, але причина його смерті офіційно досі не встановлена.

Результати експертизи вказують на те, що причиною смерті стало насильницьке задушення.

Наразі слідство триває. Розслідуванням смерті українця займається районна прокуратура Свидниці, задля уникнення звинувачень в упередженості. Слідчі чекають результатів розтину та вже призначили додаткові експертизи.

Водночас головний комісар поліції Нижньої Сілезії Каміл Ринкевич заявив у коментарі RMF FM, що поліціянти вимкнули нагрудні камери на уніформі. Правоохоронців відсторонили від виконання службових обов’язків, а двох з них – звільнили. Стаж їхньої роботи від 2 до 19 років.

В МЗС #Буквам розповіли, що Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє з польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка та підтримує зв’язок з його рідними.

“У Вроцлаві зараз перебуває український консул для ознайомлення із ходом розслідування. Очікуємо також від окружної прокуратури міста Свидниця, яка здійснює процесуальне керівництво справою, результатів судово-медичних експертиз. Одна із версій слідства – перевищення повноважень працівниками поліції”, – розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

Він пообіцяв, що МЗС докладе максимальних зусиль, аби всі обставини смерті українця були з’ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності.