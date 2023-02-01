Битва з «Вагнер» – це як фільм про зомбі, – український військовий

На південний захід від міста Бахмут українські військові Андрій і Борисич живуть у врізаному в мерзлу землю бункері, освітленому свічками. Протягом кількох тижнів вони протистоять сотням бійців російській ПВК "Вагнер", які кидаються на українську оборону.

Про це мовиться у матеріалі CNN.

Переодягнений у балаклаву, Андрій розповідає про одну, здавалося б, нескінченну перестрілку, коли вони потрапили під атаку штурмовиків “Вагнер”.

Ми билися близько 10 годин поспіль. І це були не просто хвилі, це було безперервно. Так що вони просто не переставали прибувати”.

Їхні автомати АК-47 настільки нагрілися від постійних пострілів, розповідає Андрій, що їх доводилося постійно міняти. З української сторони було близько 20 військових, з російської — близько 200.

Тактика “Вагнера” полягає в тому, щоб відправити першу хвилю атакуючих, в основному з новобранців прямо з російських в’язниць. Вони мало знають про військову тактику і погано оснащені. Більшість просто сподівається, якщо переживуть шестимісячний контракт, то зможуть повернутися додому, а не назад у камери.

Вони змушують групу – скажімо, з 10 солдатів – вийти на 30 метрів, потім починають окопуватися, щоб утримати позицію”, – розповідає Андрій.

За його словами, за ними слідує інша група, ще на 30 метрів.

Ось так крок за кроком (Вагнер) намагається рухатися вперед, водночас втрачаючи дуже багато солдат”.

І лише коли перша хвиля виснажена чи подавлена, “Вагнер” посилає досвідченіших бійців, часто з флангів, аби захопити українські позиції.

Андрій каже, що зіштовхнутися з нападом було лякаючим та сюрреалістичним досвідом.

Наш кулеметник мало не з глузду з’їхав, бо стріляв по них. І сказав: Я знаю, що вистрілив у нього, але він не падає. А потім через якийсь час, коли він може сплив кров’ю, то він просто падає”.

Андрій порівнює битву зі сценою з фільму про зомбі.

Вони лізуть над трупами своїх друзів, наступають на них. Схоже, дуже, дуже ймовірно, що вони отримують якісь наркотики перед нападом”, — говорить він.

Навіть після того, як перші хвилі були ліквідовані, атака тривала, українські захисники розповідають, що у них закінчилися набої, і вони опинилися в оточенні.

Проблема була в тому, що вони нас обійшли. І так вони нас оточили. Вони прийшли з іншого боку. Ми не очікували, що вони прийдуть звідти. Ми стріляли до останнього патрона, тому кинули всі гранати, які в нас були, і залишилися я та кілька хлопців. Ми були безпорадні в цій ситуації”.

Їм пощастило. За словами українських бійців, стримуваний до останнього моменту “Вагнер” відступив наприкінці дня.

У CNN зазначили, що розповідь Андрія про підхід Вагнера збігається зі звітом української розвідки минулого тижня.

Згідно з цим звітом, якщо силам “Вагнера” вдасться зайняти позицію, артилерійська підтримка дозволить їм викопати окопи та закріпити свої успіхи. Згідно з українськими перехопленнями, між “Вагнер” та російськими військовими часто відсутня координація.

Підрозділ Андрія розповів, що захопив одного найманця, історія якого “настільки ж трагічна, наскільки примітивна і жорстока тактика “Вагнер”.

Згідно із записом допиту, чоловік є інженером, але почав продавати наркотики, щоб заробити гроші. Він добровільно приєднався до ПВК, вірячи, що це позбавить його судимості.

“А коли ти зрозумів, що ти просто м’ясо?” — питає його Андрій.

“На першому бойовому завданні. 28 грудня нас привезли на передову, вчора ввечері відправили вперед”.

“Скільки людей було в групі?”

“Десять”, — відповідає він.

Український військовий зазначив колишньому російському інженеру: “Очевидно, ти розумієш, що тебе вб’ють у бою. Але ви боїтеся боротися за свою свободу у своїй країні”. Найманець відповів: “Так, це правда. Ми боїмося Путіна”.

Президенту Росії Володимиру Путіну Андрій протиставив президента України Володимира Зеленського, який нещодавно був головним гумористом країни.

Наша перевага в тому, що так, ми дійсно можемо вибрати хлопця, якого [росіяни] називають клоуном. Але, як ми бачимо, зараз цей хлопець дійсно є лідером вільного світу, на цю мить, на нашій планеті”.

Андрій, який родом із міста Одеси та приєднався до війська через кілька днів після вторгнення Росії, наголосив, що скільки б бойовиків не було направлено на штурм їхніх позицій, вони чинитимуть опір.