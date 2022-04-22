На Луганщині російські солдати обстріляли високовольтну лінію, внаслідок чого у всьому місті Сєвєродонецьк зникло енергопостачання.

Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, черговий російський обстріл стався вдень, 22 квітня, на околицях Лисичанська. Один зі снарядів влучив у високовольтну лінію напругою 110 кВ, після чого були знеструмлені усі житлові квартали Сєвєродонецька.

Наразі на місці працює аварійна бригада ЛЕО. На щастя, серед людей постраждалих немає.