Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, черговий російський обстріл стався вдень, 22 квітня, на околицях Лисичанська. Один зі снарядів влучив у високовольтну лінію напругою 110 кВ, після чого були знеструмлені усі житлові квартали Сєвєродонецька.
Наразі на місці працює аварійна бригада ЛЕО. На щастя, серед людей постраждалих немає.
- Нагадаємо, попри постійні заяви Кремля та військового керівництва РФ, російська армія продовжує хаотично знищувати українські міста. Цього разу внаслідок обстрілів у Харкові зруйновано льодовий комплекс “Салтівський лід”.
- Російська сторона вчергове повідомила про нібито “звільнення” Рубіжного Луганської області. Про подібні фейкові заяви міноборони РФ наголошувало вже втретє.