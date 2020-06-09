Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Кетрін Салліван, яка стала в 1984 році першою американкою, яка вийшла у відкритий космос, тепер стала першою жінкою, яка дісталася до Маріанської западини – найглибшої частини океану.

“Американка, яка вийшла першою у відкритий космос, стала першою жінкою, яка досягла найглибшого відомого місця в Світовому океані”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що Салліван, якій 68 років, спустилася в Маріанську западину з дослідником і бізнесменом Віктором Весково. Вони півтори години перебували на глибині в 10 915 метрів.

“Для мене, як океанографа і астронавта, це був абсолютно незвичайний день, який буває лише раз у житті”, – розповіла жінка.

Маріанська западина є найбільш глибоководним з відомих водних географічних об’єктів. Її глибина сягає близько 10 920 метрів.

