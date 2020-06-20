Колишній військовослужбовець Збройних сил України планував серію терактів на території Луганської області. Його сьогодні затримали.

Про це поінформували в прес-службі Офісу генерального прокурора.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній військовослужбовець Збройних сил України, який протягом 2018-2019 років проходив службу в районі ООС у Донецькій області, мав на меті перейти лінію розмежування та влаштуватися на службу до окупаційної адміністрації РФ в Луганській області. Громадянин планував вчинити підрив декількох об’єктів військової інфраструктури та транспортного сполучення”, – сказано в повідомленні.

У прес-службі уточнили, що з цією метою він встановив вибухові пристрої біля будівлі 59-го військового госпіталю в місті Сєвєродонецьку, в якому перебувають близько 170 осіб (з числа хворих військовослужбовців і медиків).

Також він заклав вибухівку на залізничній станції в місті Рубіжне на ділянці шляху, де зазвичай проводиться розвантаження військової техніки.

Колишній військовослужбовець був викритий і 20 червня затриманий. Вибухівка знайдена і вилучена.

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 (Замах на злочин) і ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.