Про це поінформували в прес-службі Офісу генерального прокурора.
“Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній військовослужбовець Збройних сил України, який протягом 2018-2019 років проходив службу в районі ООС у Донецькій області, мав на меті перейти лінію розмежування та влаштуватися на службу до окупаційної адміністрації РФ в Луганській області. Громадянин планував вчинити підрив декількох об’єктів військової інфраструктури та транспортного сполучення”, – сказано в повідомленні.
У прес-службі уточнили, що з цією метою він встановив вибухові пристрої біля будівлі 59-го військового госпіталю в місті Сєвєродонецьку, в якому перебувають близько 170 осіб (з числа хворих військовослужбовців і медиків).
Також він заклав вибухівку на залізничній станції в місті Рубіжне на ділянці шляху, де зазвичай проводиться розвантаження військової техніки.
Колишній військовослужбовець був викритий і 20 червня затриманий. Вибухівка знайдена і вилучена.
Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 (Замах на злочин) і ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.
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