Про це повідомив в Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, Єнін був повернутий на дипломатичну службу за його ініціативи.

“Сьогодні в дипломатію з моєї ініціативи повертається Євген Єнін. Тільки що Уряд призначив його на посаду заступника міністра закордонних справ”, — заявив міністр.

Кулеба поінформував, що Єнін займатиметься такими питаннями:

куруватиме справи, пов’язані з катастрофою малазійського авіарейсу MH17 в небі над Донбасом (2014 рік) та рейсу Міжнародних авіаліній України PS752, який був збитий іранськими військовими під Тегераном (січень 2020 року);

куруватиме “юридичне переслідування держави-агресора” в міжнародних судах;

куруватиме американський та азійський напрями зовнішньої політики та консульську службу.

Як повідомляється на сайті МЗС, Єнін був курсантом Національної академії Служби безпеки України, закінчив її з відзнакою і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Правознавство”.

У 2012 році він закінчив Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі та отримав кваліфікацію юрист-міжнародник. Також є кандидатом політичних наук за спеціальністю “Основи національної безпеки держави”.

З 2005 по 2010 працював у посольстві України в Молдові. З 2010 по 2012 обіймав різні посади в територіальних департаментах МЗС України.

У 2012-2016 роках був радником та посланником посольства України в Італії.

З червня 2016 по квітень 2019 обіймав посаду заступника генерального прокурора України, на посаді якого в той час був Юрій Луценко. Єнін сам написав рапорт про відставку, пов’язавши своє рішення із кримінальною справою олігарха Сергія Курченка, яку, за його словами, було “штучно політизовано”.