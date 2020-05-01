Ряд колишніх президентів і прем'єрів Польщі у відкритому листі заявили, що не голосуватимуть на майбутніх президентських виборах, і закликали громадян вчинити так само.

Про це повідомляє RMF 24.

Політики наголосили, що вважають “псевдовиборами” призначені на 10 травня президентські вибори в тій формі, в якій вони заплановані, і не братимуть участі в голосуванні.

“Процедура голосування поштою в такій формі і в такий час, як пропонує панівна партія, є псевдовиборами. Ми не будемо брати участі в них. Ми сподіваємося, що кандидати і виборці, які поділяють наше занепокоєння щодо демократичного майбутнього Польщі, вчинять так само”, – наголошується у відкритому листі.

У ньому також говориться, що президентські вибори мають проходити відповідно до положень Конституції Польщі і таким чином, щоб не викликати сумнівів “щодо дотримання принципів універсальності, рівності, секретності і чесності”.

Політики нагадали, що польська Конституція залишає можливість у разі введення надзвичайного стану відкласти вибори, забезпечуючи наступність влади. У листі наголошується, що пандемія коронавірусу є достатньою для цього підставою.

“Рішення про проведення голосування поштою, на якому наполягала партія “Право і справедливість”, було прийнято всупереч Конституції і регламенту Сейму… Воно не гарантує, що всі виборці отримають виборчі бюлетені. Воно створює можливості для незаконного голосування від імені інших. Воно не гарантує таємницю голосування. Воно позбавляє громадян можливості ефективно контролювати чесність виборів”, – сказано в листі.

Політики додали, що проведення виборів у розпал епідемії коронавірусу створює загрозу для життя і здоров’я громадян.

Відкритий лист підписали: експрезиденти Польщі Лех Валенса, Броніслав Коморовський, Александр Квасневський, колишні прем’єри Марек Белька (2004-2005 рр.), Ян Кшиштоф Белецький (з 4 січня по 5 грудня 1991 року), Влодзімеж Цімошевич (1996 – 1997 рр.), Ева Копач (2014 – 2015 рр.), Казімеж Марцинкевич (2005 – 2006 рр.) і Лешек Міллер (2001 – 2004 рр.).

Лист був опублікований на сайті Форуму громадянського розвитку (Civic Development Forum), який очолює Лешек Бальцерович.

Раніше до бойкоту президентських виборів 10 травня закликав колишній прем’єр-міністр Польщі і експрезидент Європейської ради Дональд Туск.

“Базова людська порядність не дозволяє нам брати участь у тому, що пропонується”, – заявив він у відеозверненні.

На думку Туска правляча партія “Право і справедливість” має розробити альтернативний план проведення виборів, який був би “безпечним і принципово справедливим”.

Oświadczenie w sprawie „wyborów” 10 maja.https://t.co/Gd3N7Oizwo — Donald Tusk (@donaldtusk) April 28, 2020

Тим часом кандидат у президенти Польщі від опозиційної партії “Громадянська платформа” Малгожата Кідава-Блоньська заявила, що не братиме участі у виборах 10 травня, якщо голосування буде відбуватися поштою.

Раніше Сейм Польщі схвалив пропозицію правлячої партії “Право і справедливість” про проведення виборів президента країни у встановлений законом термін (10 травня) попри пандемію коронавірусу. Голосування пропонується провести заочно – поштою. Представники влади наполягають, що це єдиний можливий варіант провести вибори в період пандемії.

Передбачається, що голосування 10 травня буде відбуватися безперервно з 6:00 ранку до 20:00 вечора. Протягом цього часу виборці повинні вкинути конверт (з карткою для голосування і підписаною декларацією про особисте і таємне голосування) в спеціальну поштову скриньку за місцем, де вони внесені до списку виборців. Вони зможуть зробити це особисто або за допомогою іншої людини.

Після голосування Сейму законопроєкт, що дозволяє провести голосування поштою, був скерований до Сенату (верхньої палати парламенту).