Про це повідомляє британська служба BBC.

За словами адвокатів Альберта II, рішення було прийняте після отримання результатів ДНК-тесту.

“Наукові висновки вказують, що він є біологічним батьком місіс Дельфіни Боель”, – зауважила сторона захисту.

Також наголошується, що судова тяганина між Боель і Королем тривала з 2013 року.

Відтепер жінка вважається четвертою дитиною Альберта.

Уточнюється, що чутки про існування позашлюбної дитини у Короля Бельгії Альберта II тривають з 1999-го року.

Також у 2019-му році Апеляційним судом Брюсселя було ухвалено постанову щодо накладення штрафу на колишнього Короля щодня на 5000 євро через його відмову стосовно проведення ДНК-тесту на батьківство.