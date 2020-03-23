Народний депутат України минулого скликання Олексій Мушак розповів, які об'єкти не будуть працювати в Україні до кінця карантину через атиповий коронавірус.

Про це Мушак повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Замість списку тих, кому дозволено працювати, буде список кому заборонено. Це більш правильно і радує, що в уряді ще є люди готові слухати зворотний зв’язок”, – пише він.

За інформацією екс-нардепа, в Україні на час карантину не будуть працювати театри, кінотеатри, музеї, інші культурні та розважальні заклади.

Також призупиниться проведення будь-яких масових заходів, фітнес-центрів і спортивних клубів.

Не працюватимуть ринки, ТРЦ і підприємства громадського харчування.

Крім того, потраплять під обмеження масажні салони, сауни і салони краси.

Раніше перший заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві.