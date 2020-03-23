Про це Мушак повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
“Замість списку тих, кому дозволено працювати, буде список кому заборонено. Це більш правильно і радує, що в уряді ще є люди готові слухати зворотний зв’язок”, – пише він.
За інформацією екс-нардепа, в Україні на час карантину не будуть працювати театри, кінотеатри, музеї, інші культурні та розважальні заклади.
Також призупиниться проведення будь-яких масових заходів, фітнес-центрів і спортивних клубів.
Не працюватимуть ринки, ТРЦ і підприємства громадського харчування.
Крім того, потраплять під обмеження масажні салони, сауни і салони краси.
Раніше перший заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві.
- 21 березня мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення карантинних заходів у столиці, зокрема, про зупинення роботи громадського транспорту з 23 березня.
- 17 березня з 23:00 вечора в Києві припинив роботу метрополітен у зв’язку з введенням в країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19. У зв’язку з цим КП “Київпастранс” оприлюднив маршрути наземного транспорту, які дублюють гілки метро.
- Кияни, які раніше діставалися на роботу і з роботи на метро, змушені шукати інші способи це зробити. В результаті жителям столиці довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги.