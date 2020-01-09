Колишній президент Франції Ніколя Саркозі в жовтні поточного року постане перед судом за звинуваченням у корупції.

Про це повідомляє видання The Local France з посиланням на оголошення паризького кримінального суду.

Судовий процес у справі Саркозі відбудеться з 5 по 22 жовтня 2020 року.

Він стане першим експрезидентом Франції, який опиниться на лаві підсудних у справі про корупцію.

64-річний Саркозі і його адвокат Тьєррі Ерзог обвинувачуються в корупції, хабарах і тиску при спробі отримати секретну судову інформацію. За версією слідства, колишній французький лідер намагався отримати через свого адвоката секретну інформацію від судді Гілберта Азіберта в 2014 році про іншу справу, яка з того часу була закрита. Натомість судді нібито була запропонована допомога в отриманні посади в Монако.

Ерзога і Азіберта також судитимуть за порушення професійної таємниці.

Судовий розгляд у жовтні 2020 року стане першим із низки антикорупційних розслідувань проти колишнього французького лідера.

Саркозі також повинен буде постати перед судом за звинуваченням у надмірних витратах на виборчу кампанію в 2012 році. В даному випадку прокурори стверджують, що експрезидент витратив майже 43 млн євро через підставні фірми, що більш ніж удвічі більше допустимої законом суми.

За цим звинуваченням Саркозі може отримати до року тюремного ув’язнення і штраф. Дата початку слухань ще не названа.

Ще одне звинувачення стосується фінансування передвиборної кампанії 2007 року. Тоді Саркозі виграв. У цьому випадку його підозрюють у незаконному отриманні коштів від режиму колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Ніколя Саркозі був президентом Франції з 2007 по 2012 роки. Всі звинувачення проти себе він заперечує.