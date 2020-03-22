Колишній президент "Реал Мадрида" Лоренцо Санс помер в суботу після того, як його госпіталізували з коронавірусом.

Про це повідомив його син Лоренцо Санс Дюран.

“Мій батько щойно помер. Він не заслужив такої смерті. Пішов один з найрідніших, найсміливіших, найпрацьовитіших людей, яких я бачив у своєму житті. Його сім’я і “Реал Мадрид” були його пристрастю. Моя мама і мої брати та сестри насолоджувалися усіма моментами поруч з ним”, – написав син.

Протягом більш ніж тижня Лоренцо Санс знаходився вдома, а у вівторок його госпіталізували в лікарню Fundacion Jimenez Diaz в Мадриді.

У суботу клуб опублікував заяву: “Клуб хоче висловити свої співчуття його дружині Марі Луз, його дітям, Лоренцо, Франциско, Фернандо, Марії Луз та Малані, а також його близьким і друзям. Наші співчуття поділяють всі мадридці”.

За час президентства Санса “Реал Мадрид” двічі виграв Лігу чемпіонів – сьомий Кубок Європи у 1998 році і восьмий у 2000 році. Також на рахунку перемога в Ла Лізі у 1997 році.