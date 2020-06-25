Сьогодні, 25 червня, Кабінет Міністрів на своєму засіданні ухвалив рішення про призначення тимчасово виконуючим обов'язки міністра освіти колишнього "регіонала", а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета.

#Букви зібрали інформацію, що відомо про нового очільника відомства.

Сергій Шкарлет народився 9 жовтня 1972 місті Коканд в Узбекистані, навчався в Київському політехнічному інституті за спеціальністю “Математичне забезпечення системи автоматизації”, а потім – в Фінансово-економічному інституті при Чернігівському технологічному інституті за спеціальністю “Облік і аудит”.

У 1995 році деякий час працював інженером-конструктором Ніжинського НВК “Прогрес”, з 1996 року – почав викладати.

У 2010 році Сергій Шкарлет був обраний до Чернігівської обласної ради від Партії регіонів.

“Політичні орієнтири я обрав ще в 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося випробувати на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів. Упевнений, разом з Президентом ми вибудуємо міцну вертикаль влади, яка буде займатися справою і досягне значних результатів. Ми побудуємо нову Чернігівщину …”, – заявляв Шкарлет в інтерв’ю.

У 2015 році Шкарлет балотувався до облради вже від БПП, але не обрався.

Науковий плагіат

Так, у монографії “Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку в Україні”/ С. М. Шкарлет, В. Г. Маргасова, О. М. Коркоц, Ю. В. Ружицкий. – Чернігів: ЧНТУ, 2018 – виявилися цілі абзаци з роботи кандидата економічних наук Тетяни Бугай – “Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетного процесу в Україні”.

У списку літератури Шкарлет не вказав роботу Тетяни Бугай.

А ще Сергій Шкарлет запозичив текст зі статті Оксани Апарової “Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку: Європейський досвід” (Ефективна економіка, 2013, № 4). Майже вся стаття переписана – посилання на неї в монографії також відсутній.

Дороге авто за державний кошт

Народний депутат від “Голосу” Наталія Піпа в своїй колонці на сайті “Української правди” пише, що в січні цього року Чернігівський технологічний університет придбав за державний рахунок білий пікап Volkswagen Amarok VOLCANO вартістю понад 1,5 млн грн.

А ще в мережі можна знайти досить оригінальний відеоролик про університет: в кадрі студенти і студентки розкидають “500-гривневі купюри” та “купаються” в них.

Раніше цілий ряд українських громадських освітніх організацій звернувся з відкритим листом до Прем’єр-міністра Денису Шмигарю, в якому говорилося, що Міністерство освіти і науки має очолити людина з бездоганною репутацією, системним баченням і глибоким розумінням реформ.

Також вони склали список фаворитів, які, на їхню думку, відповідають цим критеріям:

заступниця директора з наукової роботи Інституту математики Національної академії наук України Олександра Антонюк,

ректор Київського університету ім. Бориса Грінченка Віктор Огнев’юк,

директорка Київського ліцею бізнесу Людмила Паращенко.

Представники ініціативної групи “Дісергейт”, які борються з плагіатом, також опублікували звернення до влади.