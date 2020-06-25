#Букви зібрали інформацію, що відомо про нового очільника відомства.
Сергій Шкарлет народився 9 жовтня 1972 місті Коканд в Узбекистані, навчався в Київському політехнічному інституті за спеціальністю “Математичне забезпечення системи автоматизації”, а потім – в Фінансово-економічному інституті при Чернігівському технологічному інституті за спеціальністю “Облік і аудит”.
У 1995 році деякий час працював інженером-конструктором Ніжинського НВК “Прогрес”, з 1996 року – почав викладати.
У 2010 році Сергій Шкарлет був обраний до Чернігівської обласної ради від Партії регіонів.
“Політичні орієнтири я обрав ще в 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося випробувати на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів. Упевнений, разом з Президентом ми вибудуємо міцну вертикаль влади, яка буде займатися справою і досягне значних результатів. Ми побудуємо нову Чернігівщину …”, – заявляв Шкарлет в інтерв’ю.
У 2015 році Шкарлет балотувався до облради вже від БПП, але не обрався.
Науковий плагіат
Так, у монографії “Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку в Україні”/ С. М. Шкарлет, В. Г. Маргасова, О. М. Коркоц, Ю. В. Ружицкий. – Чернігів: ЧНТУ, 2018 – виявилися цілі абзаци з роботи кандидата економічних наук Тетяни Бугай – “Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетного процесу в Україні”.
У списку літератури Шкарлет не вказав роботу Тетяни Бугай.
А ще Сергій Шкарлет запозичив текст зі статті Оксани Апарової “Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку: Європейський досвід” (Ефективна економіка, 2013, № 4). Майже вся стаття переписана – посилання на неї в монографії також відсутній.
Дороге авто за державний кошт
Народний депутат від “Голосу” Наталія Піпа в своїй колонці на сайті “Української правди” пише, що в січні цього року Чернігівський технологічний університет придбав за державний рахунок білий пікап Volkswagen Amarok VOLCANO вартістю понад 1,5 млн грн.
А ще в мережі можна знайти досить оригінальний відеоролик про університет: в кадрі студенти і студентки розкидають “500-гривневі купюри” та “купаються” в них.
Раніше цілий ряд українських громадських освітніх організацій звернувся з відкритим листом до Прем’єр-міністра Денису Шмигарю, в якому говорилося, що Міністерство освіти і науки має очолити людина з бездоганною репутацією, системним баченням і глибоким розумінням реформ.
Також вони склали список фаворитів, які, на їхню думку, відповідають цим критеріям:
- заступниця директора з наукової роботи Інституту математики Національної академії наук України Олександра Антонюк,
- ректор Київського університету ім. Бориса Грінченка Віктор Огнев’юк,
- директорка Київського ліцею бізнесу Людмила Паращенко.
Представники ініціативної групи “Дісергейт”, які борються з плагіатом, також опублікували звернення до влади.
- 6 червня Президент України Володимир Зеленський назвав основних кандидатів на посаду міністра освіти і науки, яка залишається вакантною з березня 2020 року. Крім Шкарлета кандидатів було двоє.
- 17 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль подав до парламенту проєкт постанови про призначення міністром освіти та науки чернігівського ректора Сергія Шкарлета, який підтримував Партію регіонів.