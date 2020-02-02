Комаровський зробив офіційну заяву, відео якої було опубліковано в Instagram одного з лікарів Іркутська Ірини Духовнікової.
Він заявив, що в квітні відвідає відразу кілька великих міст в Сибіру: Уфу, Новосибірськ, Якутськ, Іркутськ і Єкатеринбург.
Український лікар обіцяє провести семінари, які будуть тривати близько 4 годин.
“В інтервалі з 12 по 21 квітня я буду в Уфі, Новосибірську, Якутську, Іркутську і Єкатеринбурзі. І в кожному місті у нас пройде великий семінар, тривалістю близько чотирьох годин, де ми будемо обговорювати найгостріші, найактуальніші питання здоров’я дитини і, сподіваюся, здоров’я, благополуччя, взаємовідносин його батьків. До, зустрічі! ” – сказав Комаровський.
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Однажды совет доктора Комаровского очень сильно облегчил мне жизнь. Когда Андрей в три с половиной года заболел ветрянкой перед семьей встал извечный вопрос «купать или не купать?»🤦♀️ Слава Богу и Евгению Олеговичу, что здравый смысл победил и мы начали купать его каждые 3-4 часа в воде с небольшим количеством соды, которая, как оказалось, снимает зуд! И это было прямо спасение в первые дни. В общем, расчес у Андрея один и на носу (потому что долгое вымачивание лица в ванной он как-то не оценил😂😂😂). Короче, когда в три года Паха заболел ветрянкой мы действовали уже по отработанной схеме💪. Результат – один маленький рубчик угадайте где? Опять на носу и по той же причине. . Теперь всем пациентам советую этот способ🤓. И очень надеюсь на новые полезные советы 17 апреля (это если кто ещё не знал😉). Да и просто посмотреть вживую на доктора-легенду интересно😊. .
В Інтернеті вже доступні афіші з графіком відвідування російських міст. Квитки на семінар від українського педіатра обійдуться охочим від 1000 до 3500 рублів (400-1400 грн).
Нагадаємо, що напередодні другого туру президентських виборів в квітні 2019 го тоді ще кандидат Володимир Зеленський представив в програмі “Право на владу” свою команду. Радником з медицини в ній став Євген Комаровський.
Пізніше стали з’являтися чутки, що педіатр стане новим главою МОЗ, але Комаровський вибув з політичного процесу.
- Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський посперечався з журналісткою Яніною Соколовою через стан медицини в Україні.