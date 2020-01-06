Про це повідомляє британське видання The Guardian.
При цьому компанія перебувала під слідством у так званій справі спецпрокурора США Роберта Мюллера про втручання в ті самі американські вибори.
Про роботу на українську партію заявила колишня співробітниця компанії Брітані Кайзер.
Документи про діяльність Cambridge Analytica стали публікувати з нового року на анонімному акаунті в Twitter під назвою HindsightFiles з посиланнями на матеріали про вибори в Малайзії, Кенії та Бразилії. Кайзер надала документи з електронної пошти і жорстких дисків, а деякі передала в парламент в квітні 2018 року.
“Неопубліковані документи містять матеріали, які свідчать про те, що компанія працювала на політичну партію в Україні в 2017 році, навіть перебуваючи під слідством в рамках запиту Мюллера”, – зазначила Кайзер.
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