Компанія Cambridge Analytica, яка опинилася в центрі скандалу через використання персональних даних людей для впливу на вибори в США 2016 року, працювала на українську партію в 2017 році.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

При цьому компанія перебувала під слідством у так званій справі спецпрокурора США Роберта Мюллера про втручання в ті самі американські вибори.

Про роботу на українську партію заявила колишня співробітниця компанії Брітані Кайзер.

Документи про діяльність Cambridge Analytica стали публікувати з нового року на анонімному акаунті в Twitter під назвою HindsightFiles з посиланнями на матеріали про вибори в Малайзії, Кенії та Бразилії. Кайзер надала документи з електронної пошти і жорстких дисків, а деякі передала в парламент в квітні 2018 року.

“Неопубліковані документи містять матеріали, які свідчать про те, що компанія працювала на політичну партію в Україні в 2017 році, навіть перебуваючи під слідством в рамках запиту Мюллера”, – зазначила Кайзер.