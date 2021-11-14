Cанкції проти Білорусі можуть включати повне закриття кордону, – прем’єр Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав НАТО до конкретних кроків і не виключає повного закриття кордонів Білорусі у зв'язку із розгортанням міграційної кризи на кордоні.

Про це пише польське видання PAP.

Згідно зі словами очільника уряду Польщі, ця проблема вже не є проблемою уряду Польщі, Литви чи Латвії – міграційна криза та дії влади Білорусі є загрозою для всього Європейського Союзу.

Моравецький також закликав НАТО вжити конкретні кроки для розв’язання міграційної кризи. Він зазначив, що вже одного публічного висловлення своєї “стурбованості” замало.

Також прем’єр стверджує, що Польща, Литва та Латвія можуть скористатися статтею 4 договору Вашингтонського договору. Згідно з нею, країна-член Північноатлантичного альянсу може звернутися за консультацією до союзників у випадку загрози для його безпеки (територіальної, національної чи політичної).

Матеуш Моравецький переконаний: якщо країни ЄС не об’єднаються проти загрози, президент Білорусі Олександр Лукашенко може вдатися до штурму кордону мігрантами. Прем’єр наполягає на наступних санкціях, які включатимуть повне закриття кордону, “що означає позбавлення режиму економічних дивідендів”.

Це питання розглядатимуть на наступному засіданні Євросоюзу, яка відбудеться найближчим часом за ініціативи Польщі.