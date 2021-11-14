Cанкції проти Білорусі можуть включати повне закриття кордону, – прем’єр Польщі

Про це пише польське видання PAP.
Згідно зі словами очільника уряду Польщі, ця проблема вже не є проблемою уряду Польщі, Литви чи Латвії – міграційна криза та дії влади Білорусі є загрозою для всього Європейського Союзу.
Моравецький також закликав НАТО вжити конкретні кроки для розв’язання міграційної кризи. Він зазначив, що вже одного публічного висловлення своєї “стурбованості” замало.
Також прем’єр стверджує, що Польща, Литва та Латвія можуть скористатися статтею 4 договору Вашингтонського договору. Згідно з нею, країна-член Північноатлантичного альянсу може звернутися за консультацією до союзників у випадку загрози для його безпеки (територіальної, національної чи політичної).
Матеуш Моравецький переконаний: якщо країни ЄС не об’єднаються проти загрози, президент Білорусі Олександр Лукашенко може вдатися до штурму кордону мігрантами. Прем’єр наполягає на наступних санкціях, які включатимуть повне закриття кордону, “що означає позбавлення режиму економічних дивідендів”.
Це питання розглядатимуть на наступному засіданні Євросоюзу, яка відбудеться найближчим часом за ініціативи Польщі.
Ситуація на кордонах Білорусі з країнами ЄС
З весни стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Євросоюз та його учасники певні, що це наслідок свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.
З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.
2 вересня через міграційну кризу було запроваджено надзвичайний стан у 183 населених пунктах провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.
Європейська комісія висловила підтримку польській владі. Але речник Єврокомісії Петер Стано зазначив, що це питання відносин між двома країнами.
- Детальніше про ситуацію на польсько-білоруському кордоні читайте в матеріалі #Букв.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, які намагаються потрапити до його країни з Білорусі, тепер можуть ринути через Україну.
- Світова спільнота відреагувала на цю ситуацію на кордоні між Польщею та Білоруссю.
- Агентство з безпеки кордонів ЄС Frontex повідомило, що міграційна криза на польсько-білоруському кордоні триватиме ще довгий час.
- 9 листопада дві групи мігрантів прорвалися з Білорусі до Польщі. Їх затримали й повернули назад польські прикордонники.
- 11 листопада стало відомо, що Україна посилює охорону кордону із Білоруссю: його додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліціянтів.
- Найближчим часом міністри закордонних справ Європейського Союзу розширять санкції щодо Білорусі.