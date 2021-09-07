Про це повідомляється на верифікованій сторінці “Canon Россия” в Facebook.
На сторінці просто не зазначають що подія відбуватиметься на незаконно анексованому Росією українському півострові.
“Пропонуємо відмінний привід вибратися на природу в цікавій компанії. Наші друзі з Nature Photo Team проводять черговий масштабний фотофестиваль Nature Photo Camp. З 4 по 7 листопада ви зможете побувати в одному з наймальовничіших місць у світі, потренуватися у фільмуванні пейзажу, поспілкуватися з експертами та послухати лекції, що надихають”, — йдеться в дописі.
Там же компанія інформує, що під час фестивалю буде розгорнуто сервісний центр Canon Professional Services.
Згаданий фестиваль відбуватиметься в Криму. Конкретні локації не названі, але зазначено, що виїзди будуть в гори, до морського узбережжя та до лісу.
Організатор фестивалю – ТОВ “Клуб фотопутешественников” з реєстрацією в Корольові (Московська область).
На сайті www.canon.ru, зазначеному на сторінці “Canon в России”, в розділі “Про нас” немає повідомлень про юридичну особу, що здійснює свою діяльність саме на території Росії.
Натомість повідомляється про Canon Europe — дочірнє підприємство компанії Canon Inc., що має штаб-квартири в Лондоні, Велика Британія та Амстелфіні, Нідерланди.
Як відомо, проїзд до Криму не з материкової частини України є порушенням закону. Для громадян України передбачено штраф, іноземцям загрожує заборона в’їзду до України. Торік Служба безпеки та Прокуратура Автономної республіки Крим анонсували створення реєстру іноземців-порушників, які незаконно відвідували окуповану територію півострова.
#Букви звертаються до представників Canon Europe з проханням надати коментар щодо залучення компанії до організації заходу на окупованій території України.
- Днями американська компанія Garmin Ltd., яка спеціалізується на виготовлені GPS-навігаційної техніки, спортивних годинників та карт, оновила топографічні карти “Дороги Росії. РФ. ТОПО”. При цьому було оновлено карти Криму, який був позначений як частина РФ. Про це повідомив дистриб’ютор Garmin в Росії.
- #Букви також звернули увагу на те, що на сайті дистриб’ютора Garmin в Україні Крим названий “російським”.
- На наступний день після публікації компанія “Навіоніка” — дистриб’ютор Garmin — виступила з публічною заявою, у якій наголосила, що не підтримує незаконну анексію Криму. Також було виправлено матеріали на сайті, де Севастополь був позначений як російське місто.