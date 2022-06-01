Платформа графічного дизайну Canva ухвалила рішення повіністю вийти з російського ринку. Раніше компанія заблокувала платежі росіян, аби не підтримувати збройну агресію РФ проти України.

Про це йдеться у відповідній заяві.

Представники сервісу зазначають, що як і мільярди людей у ​​всьому світі, були шоковані військовими злочинами та загибеллю тисяч невинних життів на тлі “незаконної війни Росії в Україні”.

“Як ми говорили на початку березня, ми різко виступаємо проти продовження актів агресії російського уряду, і ми прагнемо відстоювати мир і безпеку скрізь – саме тому ми блокуємо доступ до Canva в Росії в осяжному майбутньому”, — йдеться у повідомленні.

Згідно з заявою, Canva заблокувала всі платежі у РФ 1 березня, щоб переконатися, що “не вносить внесок у російську економіку або отримує вигоду від збереження доступності Canva в країні”.

Також команда графічного ілюстратора надала нашій глобальній та російській спільноті доступ до примирного та антивоєнного контенту, створивши проукраїнські шаблони.

“Ці шаблони вже використовувалися понад 320 000 разів для розширення можливостей протесту та активності в усьому світі, причому Росія є однією з провідних країн, які створюють і поширюють їх”, — зазначили у Canva.

Зауважується, що нещодавно, під час розмови з українським урядом, аби краще зрозуміти поточні зміни у війні, для платформи став очевидним зменшення впливу Canva у РФ.

“Наша мета завжди полягала в тому, щоб найефективніше підтримати Україну та відповісти так, щоб вона могла допомогти припинити війну, тому ми сьогодні повністю виходимо з Росії” — наголошується у заяві.

Водночас антивоєнні шаблони залишаться доступними за межами Росії.