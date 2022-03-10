Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті Carlsberg Group.
Водночас заводи “Балтика”, які спеціалізуються на варінні пива та часткою яких володіє компанія, продовжать працювати.
Варто зазначити, що Carlsberg Group з 2008 року є мажоритарним власником заводів “Балтика” в Росії. У компанії працює 8 400 російських співробітників, понад 20% від їхньої загальної кількості, зазначили в компанії.
“Ми припинимо виробництво та продаж нашого флагманського бренду Carlsberg на російському ринку. Пивоварні заводи “Балтика” керуватимуться як окремий бізнес з метою забезпечення наших співробітників та їхніх сімей”, — наголошується у повідомленні компанії.
Також весь прибуток, отриманий у РФ, передадуть на потреби України.
- Сьогодні мережі готелів Hilton і Hyatt припинили відкриття нових готелів в Росії, однак не планують закривати старі.
- Нагадаємо, що десятки найбільших компаній світу припинили або скоротили свою діяльність у Росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Їх перелік уклав американський телеканал CNN.