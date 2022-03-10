Компанія Carlsberg Group припиняє виробництво та продаж пива Carlsberg в Російській Федерації. Раніше компанія обмежувалась лише зупинкою нових інвестицій.

Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті Carlsberg Group.

Водночас заводи “Балтика”, які спеціалізуються на варінні пива та часткою яких володіє компанія, продовжать працювати.

Варто зазначити, що Carlsberg Group з 2008 року є мажоритарним власником заводів “Балтика” в Росії. У компанії працює 8 400 російських співробітників, понад 20% від їхньої загальної кількості, зазначили в компанії.

“Ми припинимо виробництво та продаж нашого флагманського бренду Carlsberg на російському ринку. Пивоварні заводи “Балтика” керуватимуться як окремий бізнес з метою забезпечення наших співробітників та їхніх сімей”, — наголошується у повідомленні компанії.

Також весь прибуток, отриманий у РФ, передадуть на потреби України.