Про це повідомила пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками “піраміди” стали понад 600 тисяч громадян.

Зазначається, що орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж $250 мільйонів. До організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, залучено більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.

За даними СБУ, за період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Судячи з фотографій, які опублікувала СБУ, йдеться про мережу ювелірних салонів B2B Jewelry. Так виглядають сертифікати B2B Jewelry:

Схожі папірці можна помітити на столі, фото якого надала СБУ:

Бренд B2B Jewelry, як фінансова піраміда, з’явився влітку 2018 року. Її організаторами є Микола Гонта і його дружина Олена. Організація пропонує вкладникам кешбек за придбані у них товари, який перевищує їх вартість. Також інвесторам продавали сертифікати на певні суми під 416% річних.