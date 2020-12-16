Студія CD Projekt RED провела обговорила з інвесторами недоліки технічного стану довгоочікуваного рольового бойовика Cyberpunk 2077, на який після виходу гри почали жаловться користувачі по всьому світу.

Найбільш довгоочікуваний рольової бойовик року Cyberpunk 2077 після виходу став піддаватися жорсткій Китик з боку геймерів за баги і погану роботу версій гри для PS4 і Xbox. Студія CD Projekt RED поговорила з інвесторами і обговорила виробничі подробиці.

Одна з головних тем обговорення – спроби користувачів повернути гроші за покупку гри. Точні цифри не називаються, але кількість подібних запитів турбує інвесторів.

Раніше CD Projekt RED заявила, що допоможе покупцям оформити повернення, але компанія все-таки сподівається, що незадоволені геймери дадуть шанс грі. CDPR сподівається повернути репутацію серед гравців.

Представники студії також зізналися, що не приділяли необхідної уваги версіями для PS4 і Xbox One, а сертифікація на приставках минулого покоління була пройдена завдяки обіцянкам, даними студією Sony і Microsoft, виправити всі відомі проблеми з цими версіями до релізу. Команда сильно зосередилася на ПК-версії і приділила основну увагу їй. На думку керівництва CD Projekt RED, користувачі ПК задоволені Cyberpunk 2077, а критикують гру в основному власники PS4 і Xbox One.

Також студія і інвестори обговорили тестування. Через карантин у зв’язку з COVID-19 його проводили з дому, своїми силами, а стороннім командам гру не відправляли, боячись витоку. Так CD Projekt RED пояснює наявність безлічі багів, які творці не встигли виправити.

Крім того, CDPR заявила, що мультиплеєр у розробці, але дати релізу поки немає. Зараз команда зосереджена на виправленні одиночної складової.