Найбільш довгоочікуваний рольової бойовик року Cyberpunk 2077 після виходу став піддаватися жорсткій Китик з боку геймерів за баги і погану роботу версій гри для PS4 і Xbox. Студія CD Projekt RED поговорила з інвесторами і обговорила виробничі подробиці.
Одна з головних тем обговорення – спроби користувачів повернути гроші за покупку гри. Точні цифри не називаються, але кількість подібних запитів турбує інвесторів.
Раніше CD Projekt RED заявила, що допоможе покупцям оформити повернення, але компанія все-таки сподівається, що незадоволені геймери дадуть шанс грі. CDPR сподівається повернути репутацію серед гравців.
Представники студії також зізналися, що не приділяли необхідної уваги версіями для PS4 і Xbox One, а сертифікація на приставках минулого покоління була пройдена завдяки обіцянкам, даними студією Sony і Microsoft, виправити всі відомі проблеми з цими версіями до релізу. Команда сильно зосередилася на ПК-версії і приділила основну увагу їй. На думку керівництва CD Projekt RED, користувачі ПК задоволені Cyberpunk 2077, а критикують гру в основному власники PS4 і Xbox One.
Також студія і інвестори обговорили тестування. Через карантин у зв’язку з COVID-19 його проводили з дому, своїми силами, а стороннім командам гру не відправляли, боячись витоку. Так CD Projekt RED пояснює наявність безлічі багів, які творці не встигли виправити.
Крім того, CDPR заявила, що мультиплеєр у розробці, але дати релізу поки немає. Зараз команда зосереджена на виправленні одиночної складової.
- Раніше менеджери студії CD Projekt RED вибачилися перед користувачами за недоліки довгоочікуваного рольового бойовика Cyberpunk 2077 і пообіцяли виправити недоліки, а також повернути гроші покупцям гри.