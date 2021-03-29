Розробники нашумілої гри Cyberpunk 2077 - польська компанія CD Projekt RED - опублікували великий список оновлень, які очікують на гравців у патчі 1.2.

Про це повідомляється на сайті гри.

Так, автори значно збільшили відстань появи поліціянтів від вчинення злочину, а також внесли зміни в управління транспортом, включаючи можливість налаштовувати чутливість.

Крім цього, команда виправить і поліпшить завдання, відкритий світ, дизайн сцен, оточення, рівні, графіку, звук, анімації та інтерфейс.

Крім того, зміни торкнуться стабільності та продуктивності, включаючи різні виправлення для PlayStation 4 та Xbox One.

Також розробники повідомили про зміни в коді, які тепер не дадуть занадто низькою або високою частотою кадрів впливати на плавність управління транспортом при зміні його напрямку.

Публікуємо 50 основних змін:

У налаштування управління додано повзунок “Чутливість управління транспортом”. З його допомогою можна знизити швидкість зміни напрямку на всіх транспортних засобах і пристроях введення. В першу чергу це призначене для тих, хто користується клавіатурою.

У всього транспорту з’явилася функція розгойдування і повороту.

Використовуйте лівий джойстик, клавіші A/D і W/S або Shift/Ctrl зліва, щоб розгойдати або розвернути застряглий транспортний засіб і продовжити рух.

У деяких машин відрегульована модель водіння. Керувати ними та змінювати напрям руху стало простіше.

Вбиті персонажі більше не ворушаться.

Вбиті персонажі більше не кричать.

Удосконалено промальовування текстур на великій відстані.

Покращено зовнішній вигляд деяких елементів під водою.

Зроблено ряд поліпшень якості деталей у матеріалів.

Удосконалено джерела світла всередині приміщень і на вулиці.

Удосконалено якість землі на середніх і мінімальних налаштуваннях.

Візуально покращено руйнування рослинності.

Відрегульовано освітлення елементів міста, видимих ​​на відстані. Тепер вони виглядають реалістичніше.

Покращено якість графіки Чорного заслону і “Мікосі”.

Тепер голографічні елементи на одязі деяких персонажів зображаються коректно.

На матовому склі більше немає ефекту тремтіння.

Підвищено стабільність і покращена продуктивність ігрового рушія і рушія промальовування. Це знизить ймовірність раптового вильоту з гри.

Оптимізовано і вдосконалений алгоритм використання пам’яті. Це знизить ймовірність вильотів з гри.

Ряд оптимізацій і поліпшень тіней, шейдерів, фізики та систем, що відповідають за робочі точки, поява об’єктів, сцени, анімацію (в тому числі лицьову) і затінення.

Виправлено алгоритм, за яким пам’ять обробляє таблиці значків інтерфейсу. Це знизить ймовірність вильотів з гри через нестачу пам’яті, особливо під час довгих сеансів.

Підвищено стабільність інтерфейсу і виправлений ряд найчастіших помилок інтерфейсу, що викликають вильоти з гри.

Виправлений ряд помилок, що приводили до вильоту з гри (в тому числі пов’язаного з меню налаштувань, завантаженням збережень і використанням відеокарти).

Зроблено ряд поліпшень продуктивності інтерфейсу.

Виправлено ​​помилку, через яку при швидкому натистенні кнопок на контролері різко знижувалася продуктивність, що призводило до появи дублікатів предмета.

Виправлено ​​помилку, через яку на пристроях з низькою продуктивністю жорсткого диска мітки виявлення на карті виглядали пошкодженими.

Зроблено ряд інших поліпшень продуктивності та стабільності.

На відкритих AMD включено трасування променів. Необхідні найновіші драйвери відеокарти.

На PlayStation 4 виправлено ​​помилку, через яку викинуті предмети іноді знову з’являлися в спорядженні.

На Xbox One виправлена ​​помилка, через яку під час сцени з концертом в ході завдання “Любов як мотив” пропадав інтерфейс Джонні.

На PlayStation 4 Pro і Xbox One X виправлено ​​помилку, через яку при натисканні кнопки паузи спрацьовувало наближення.

На Xbox One виправлено ​​помилку, через яку не завантажувалася панель ліфта в ході завдання “Аудієнція”.

Удосконалено алгоритм, що налаштовує дозвіл текстури інтерфейсу в залежності від платформи.

На Xbox One виправлено ​​помилку, через яку гра могла зависнути, якщо видалити збереження і відразу натиснути клавішу A.

На Xbox One виправлено ​​помилку, через яку гра могла зависнути під час зміни профілю в головному меню.

На Xbox One виправлено ​​помилку, через яку міг виникнути чорний екран при завантаженні збереження, коли Ві сидить у машині.

Удосконалено алгоритм використання пам’яті на Xbox. Удосконалено зображення.

Виправлені помилки зображення і тимчасового згладжування.

На PlayStation 4 виправлені помилки промальовування при взаємодії туману з освітленням.

Зроблено ряд поліпшень при завантаженні оточення і введенні/виведенні.

Зроблено ряд поліпшень при завантаженні персонажів і транспорту.

Виправлений ряд помилок, що приводили до безпричинного зависання гри.

На PlayStation 4 виправлені помилки, через які іноді некоректно зображалися обезголовлені тіла.

Виправлено ​​помилку, через яку можна було впасти в шахту ліфта.

На Xbox One виправлено ​​помилку, через яку гра зависала при виході з облікового запису, коли на екрані було повідомлення про відключення геймпаду.

Виправлено ​​помилку, через яку не можна було вийти з меню налаштувань після внесення змін.

На PlayStation 4 доданий відсутній шейдер для поверхні води.

Виправлено ​​помилку з текстовою локалізацією реклами, яка некоректно працювала при її скануванні.

Виправлені помилки з пошкодженими символами в різних мовних версіях гри.

Зроблено ряд виправлень і поліпшень при обробці введення з пристроїв.

Виправлено ​​помилку, через яку деякі заявки на розслідування не зараховувалися після того, як гравець забирав потрібні предмети.

Виправлено ​​помилку, через яку іноді не відкривалися досягнення за виконання всіх замовлень і закриття всіх заявок у районі.

Повний список оновлень доступний за посиланнями.