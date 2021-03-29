Про це повідомляється на сайті гри.
Так, автори значно збільшили відстань появи поліціянтів від вчинення злочину, а також внесли зміни в управління транспортом, включаючи можливість налаштовувати чутливість.
Крім цього, команда виправить і поліпшить завдання, відкритий світ, дизайн сцен, оточення, рівні, графіку, звук, анімації та інтерфейс.
Крім того, зміни торкнуться стабільності та продуктивності, включаючи різні виправлення для PlayStation 4 та Xbox One.
Також розробники повідомили про зміни в коді, які тепер не дадуть занадто низькою або високою частотою кадрів впливати на плавність управління транспортом при зміні його напрямку.
Публікуємо 50 основних змін:
- У налаштування управління додано повзунок “Чутливість управління транспортом”. З його допомогою можна знизити швидкість зміни напрямку на всіх транспортних засобах і пристроях введення. В першу чергу це призначене для тих, хто користується клавіатурою.
- У всього транспорту з’явилася функція розгойдування і повороту.
- Використовуйте лівий джойстик, клавіші A/D і W/S або Shift/Ctrl зліва, щоб розгойдати або розвернути застряглий транспортний засіб і продовжити рух.
- У деяких машин відрегульована модель водіння. Керувати ними та змінювати напрям руху стало простіше.
- Вбиті персонажі більше не ворушаться.
- Вбиті персонажі більше не кричать.
- Удосконалено промальовування текстур на великій відстані.
- Покращено зовнішній вигляд деяких елементів під водою.
- Зроблено ряд поліпшень якості деталей у матеріалів.
- Удосконалено джерела світла всередині приміщень і на вулиці.
- Удосконалено якість землі на середніх і мінімальних налаштуваннях.
- Візуально покращено руйнування рослинності.
- Відрегульовано освітлення елементів міста, видимих на відстані. Тепер вони виглядають реалістичніше.
- Покращено якість графіки Чорного заслону і “Мікосі”.
- Тепер голографічні елементи на одязі деяких персонажів зображаються коректно.
- На матовому склі більше немає ефекту тремтіння.
- Підвищено стабільність і покращена продуктивність ігрового рушія і рушія промальовування. Це знизить ймовірність раптового вильоту з гри.
- Оптимізовано і вдосконалений алгоритм використання пам’яті. Це знизить ймовірність вильотів з гри.
- Ряд оптимізацій і поліпшень тіней, шейдерів, фізики та систем, що відповідають за робочі точки, поява об’єктів, сцени, анімацію (в тому числі лицьову) і затінення.
- Виправлено алгоритм, за яким пам’ять обробляє таблиці значків інтерфейсу. Це знизить ймовірність вильотів з гри через нестачу пам’яті, особливо під час довгих сеансів.
- Підвищено стабільність інтерфейсу і виправлений ряд найчастіших помилок інтерфейсу, що викликають вильоти з гри.
- Виправлений ряд помилок, що приводили до вильоту з гри (в тому числі пов’язаного з меню налаштувань, завантаженням збережень і використанням відеокарти).
- Зроблено ряд поліпшень продуктивності інтерфейсу.
- Виправлено помилку, через яку при швидкому натистенні кнопок на контролері різко знижувалася продуктивність, що призводило до появи дублікатів предмета.
- Виправлено помилку, через яку на пристроях з низькою продуктивністю жорсткого диска мітки виявлення на карті виглядали пошкодженими.
- Зроблено ряд інших поліпшень продуктивності та стабільності.
- На відкритих AMD включено трасування променів. Необхідні найновіші драйвери відеокарти.
- На PlayStation 4 виправлено помилку, через яку викинуті предмети іноді знову з’являлися в спорядженні.
- На Xbox One виправлена помилка, через яку під час сцени з концертом в ході завдання “Любов як мотив” пропадав інтерфейс Джонні.
- На PlayStation 4 Pro і Xbox One X виправлено помилку, через яку при натисканні кнопки паузи спрацьовувало наближення.
- На Xbox One виправлено помилку, через яку не завантажувалася панель ліфта в ході завдання “Аудієнція”.
- Удосконалено алгоритм, що налаштовує дозвіл текстури інтерфейсу в залежності від платформи.
- На Xbox One виправлено помилку, через яку гра могла зависнути, якщо видалити збереження і відразу натиснути клавішу A.
- На Xbox One виправлено помилку, через яку гра могла зависнути під час зміни профілю в головному меню.
- На Xbox One виправлено помилку, через яку міг виникнути чорний екран при завантаженні збереження, коли Ві сидить у машині.
- Удосконалено алгоритм використання пам’яті на Xbox. Удосконалено зображення.
- Виправлені помилки зображення і тимчасового згладжування.
- На PlayStation 4 виправлені помилки промальовування при взаємодії туману з освітленням.
- Зроблено ряд поліпшень при завантаженні оточення і введенні/виведенні.
- Зроблено ряд поліпшень при завантаженні персонажів і транспорту.
- Виправлений ряд помилок, що приводили до безпричинного зависання гри.
- На PlayStation 4 виправлені помилки, через які іноді некоректно зображалися обезголовлені тіла.
- Виправлено помилку, через яку можна було впасти в шахту ліфта.
- На Xbox One виправлено помилку, через яку гра зависала при виході з облікового запису, коли на екрані було повідомлення про відключення геймпаду.
- Виправлено помилку, через яку не можна було вийти з меню налаштувань після внесення змін.
- На PlayStation 4 доданий відсутній шейдер для поверхні води.
- Виправлено помилку з текстовою локалізацією реклами, яка некоректно працювала при її скануванні.
- Виправлені помилки з пошкодженими символами в різних мовних версіях гри.
- Зроблено ряд виправлень і поліпшень при обробці введення з пристроїв.
- Виправлено помилку, через яку деякі заявки на розслідування не зараховувалися після того, як гравець забирав потрібні предмети.
- Виправлено помилку, через яку іноді не відкривалися досягнення за виконання всіх замовлень і закриття всіх заявок у районі.
Повний список оновлень доступний за посиланнями.
- Реліз Cyberpunk 2077 відбувся 10 грудня на всіх платформах. Після виходу геймери почали масово скаржитися на численні баги та проблеми з продуктивністю. Гра майже не запускалася на старих консолях, таких як PlayStation 4 та Xbox One.
- Згодом компанія Sony видалила Cyberpunk 2077 з магазину відеоігор PlayStation Store, а тим, хто її вже придбав, запропонувала повне повернення коштів. Одночасно про повернення грошей за Cyberpunk 2077 на Xbox оголосила Microsoft. Після цього акції CD Projekt різко обвалилися в ціні (приблизно на 40%).
- Невдалий запуск Cyberpunk 2077 обернувся для її видавця, польської CD Projekt, позовом.
- Попри це, станом на кінець грудня 2020 року продажі Cyberpunk 2077 з дня релізу перевищили 13 мільйонів копій.
- У січні засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск похвалив гру Cyberpunk 2077, після чого акції розробників зі студії CD Projekt RED різко зросли.
- 10 лютого стало відомо, що CD Projekt RED, розробник однієї з найочікуваніших ігор 2020-го року – Cyberpunk 2077, зазнала хакерської атаки.