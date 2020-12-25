Компанія CD Projekt RED випустила оновлення в Cyberpunk 2077 для користувачів ПК і консолей, з яким виправила деякі баги.

Про це повідомляється на сайті гри.

Студія також прибрала обмеження на розмір файлів збережень в 8 МБ.

У патчі 1.06 розробники усунули баг з персонажем Дум-Думом, який міг пропасти при вході в клуб Totentanz.

Крім цього, CD Projekt RED поліпшила стабільність Cyberpunk 2077 на консолях, завдяки чому кількість вильотів з гри повинна скоротитися.

Як відомо, минулого тижня компанія Sony видалила Cyberpunk 2077 з магазину відеоігор PlayStation Store, а тим, хто її вже придбав, запропонувала повне повернення коштів. Одночасно про повернення грошей за Cyberpunk 2077 на Xbox оголосила Microsoft.

Після цього акції CD Projekt різко обвалилися в ціні (приблизно на 40%).

Реліз Cyberpunk 2077 відбувся 10 грудня на всіх платформах. Після виходу геймери почали масово скаржитися на численні баги та проблеми з продуктивністю. Гра майже не запускалася на старих консолях, таких як PlayStation 4 та Xbox One.

ДОВІДКА. Cyberpunk 2077 – комп’ютерна рольова гра в жанрі Action/RPG. Вона була розроблена польською студією CD Projekt RED (творцем популярних ігор про “Відьмака”).

Cyberpunk 2077 є продовженням гри “Кіберпанк 2020”, дії відбуваються через 57 років у великому місті Найт-Сіті, розташованому в штаті Каліфорнія. Гра оповідає про пригоди персонажа, на ім’я Ві (англ. V), стать, параметри зовнішності і минуле якого гравці зможуть обирати самостійно. Гравцеві надається на вибір низка ігрових класів з можливістю їх комбінування. Ігровий світ складається з міста, поділеного на унікальні райони, в якому присутній повний цикл дня і ночі.