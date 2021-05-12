Про це повідомляє телеканал CNN.
У понеділок Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) розширило дозвіл на використання вакцини в екстрених випадках для молодшої вікової групи. Консультативна група Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) розглянула ці дані і вирішила рекомендувати використання вакцини у новій віковій групі.
“Вакцина Pfizer-BioNTech від Covid-19 рекомендується особам віком 12-15 років серед населення США відповідно до дозволу FDA на екстрене використання”, – вирішив комітет.
“Це ще один крок до отримання імунітету та наближення пандемії до кінця”, – сказав Хосе Ромеро, який очолює ACIP, а також є міністром охорони здоров’я Арканзасу.
Очікується, що директорка CDC Рошель Валенскі швидко підпише рекомендацію.
Імунізація може початися відразу ж після підписання рекомендації.
Раніше FDA дозволило щеплювати підлітків у віці від 16 років у екстрених випадках.
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