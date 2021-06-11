Центри США по контролю і профілактиці захворювань розслідують випадки запалення серця у молодих чоловіків після щеплення проти коронавірусу вакцинами, виробництва Pfizer / BioNTech і Moderna.

Про це свідчать дані двох систем моніторингу безпеки вакцин CDC, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

CDC та інші регуляторні органи охорони здоров’я почали розслідування після того, як міністерство охорони здоров’я Ізраїлю повідомило, що воно виявило ймовірний зв’язок з цим захворюванням у молодих людей, які отримали вакцину Pfizer.

Агентство заявило, що досі оцінює ризик, пов’язаний з цим захворюванням, і поки не дійшло висновку, що є причинно-наслідковий зв’язок між вакцинами і випадками міокардиту або перикардиту.

За даними CDC, хоча деяким пацієнтам потрібна була госпіталізація, більшість з них повністю позбулися симптомів.

Зокрема, більше половини випадків, зареєстрованих у Системі звітності про побічні ефекти вакцин США (VAERS) після того, як люди отримали другу дозу вакцини Pfizer/BioNTech або Moderna, припадали на людей віком від 12 до 24 років. Переважна більшість випадків відбулася протягом тижня після вакцинації.

За даними VAERS, у осіб віком від 16 до 24 років після введення другої дози вакцини було зареєстровано 283 випадки запалення серця. Трохи менше 80% випадків було у чоловіків.

Pfizer заявила, що підтримує оцінку випадків запалення серця з боку CDC, зазначивши, що “кількість повідомлень невелика, враховуючи кількість введених доз“.

Зі свого боку Moderna повідомила, що також не встановила причинно-наслідкового зв’язку між цим захворюванням і вакциною. Компанія додала, що активно працює з органами охорони здоров’я і регулювальними органами для подальшої оцінки цієї проблеми.