Президент США Джо Байден відповів експрезиденту Дональду Трампу на його заяви про "вкрадені вибори" та "велику брехню", назвавши такі аргументи експрезидента "егоїстичними" та "недержавницькими".

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Жоден суд не став на сторону Трампа торік. Всі його позови було відхилено, як “необґрунтовані”. В неділю, 11 липня, Трамп під час виступу на Консервативній конференції в Далласі (штат Техас) вкотре заявив про те, що в нього “вкрали вибори”.

Вперше з початку постпрезидентської кампанії, нинішній американський лідер Джо Байден вирішив відповісти опоненту. Він виголосив промову щодо захисту прав виборців у Філадельфії (штат Пенсильванія).

“Справи розглядали понад 80 суддів… В кожному випадку не вдалося знайти причин та доказів, які б доводили факти, які підтвердили б фальсифікацій… Перерахунок голосів проводили в Аризоні та Вісконсині. В Джорджії перераховували голоси тричі”, – сказав Байден.

Це була перша подібна промова Байдена стосовно захисту виборчих прав. Він закликав законодавців консолідувати зусилля й ухвалити Закон “За народ”. Це реформа, спрямована на укріплення демократії, який досі знаходиться на розгляді в Сенаті. Тоді республіканці скористалися філібастером, аби заблокувати процес голосування. Байден заявив, що необхідність прийняти цей закон має стати “національним імперативом”.

До цього Байдена не раз критикували через те, що він нічого не відповідав Трампу на його звинувачення.

У своєму зверненні Байден, не називаючи Трампа, звинуватив його в тому, що він поширює фейкові твердження про “вкрадені вибори” та “велику брехню”.

“Велика брехня – це просто велика брехня… В Америці, якщо ви програєте, ви маєте погодитись з результатом та слідувати Конституції. Ви можете спробувати свої сили знову. Але ви не маєте права говорити, що результати були сфальсифіковано й зруйнувати виборчу систему тільки через те, що ви розчаровані. Це не мудрість державного діяча. Це егоїзм”, – сказав Байден.

Він закликав республіканців завершити свою “боротьбу” й більше не лобіювати законопроєкти, які обмежують права виборців.

“Як вам не соромно!”, – звернувся до них Байден.

За даними Центру правосуддя імені Бреннана при юридичній школі Нью-Йоркського університету, як мінімум 17 штатів в цьому році ухвалили закони, які обмежують доступ до голосування. Ще більше штатів розглядають можливість ухвалення аналогічних законопроєктів.

Демократична партія США категорично проти таких законопроєктів. Це пояснюють тим, що положення закону спрямовані проти темношкірих, латиноамериканців та молодих виборців. У відповідь представники Республіканської партії стверджують, що зміни спрямовано на “боротьбу з фальсифікаціями”.

Виборча реформа: чому її називають протиправною

Наприкінці березня Республіканська партія, яка має більшість в штаті Джорджія, провела голосування за ускладнення правил голосування. Нововведення порівняли з “законами Джима Кроу”, які передбачають расове гноблення в США в період 1890 – 1964 років. Проти змін у законодавстві виступили представники Демократичної партії, президент і віцепрезидентка США, а також безліч правозахисних організацій. Цей штат першим ухвалив подібний законопроєкт.

Закон вводить нові вимоги до ідентифікації виборців для відкріпних бюлетенів, дає чиновникам право брати на себе функції місцевих виборчих комісій, обмежує використання урн для голосування та робить злочином підхід до виборців в черзі, щоб передати що-небудь на відстані понад 7,5 м (гроші, подарунки, їжу або воду).

Закон дає право чиновникам на рівні штату узурпувати повноваження окружних виборчих комісій, дозволяючи уряду штату, в якому домінують республіканці, потенційно дискваліфікувати виборців в районах, схильних до голосування за демократів;

будь-який громадянин штату має право подавати необмежену кількість скарг на право участі певних виборців. По суті, ті, хто голосують за республіканців, можуть писати скарги на тих, хто голосують за демократів, щоб останніх не пустили на виборчі дільниці;

заборонено використовувати урни для голосування за межами виборчих дільниць;

якщо виборець хоче проголосувати поштою, він зобов’язаний надати посвідчення особи – водійські права або ID-картку. Якщо цих документів немає – необхідно надати ксерокопію або електронне зображення прийнятної форми ідентифікації (наприклад, паспорта);

створення гарячої лінії по боротьбі з шахрайством, яка дозволяє людям анонімно скаржитися на імовірну шахрайську поведінку на виборчих дільницях.

Такі норми закону, найімовірніше, вплинуть на бажання громадян будь-якого штату приходити на вибори, тому що вони розумітимуть, що доведеться витратити більше часу і ресурсів.

Президент США Джо Байден назвав такі закони “кричущим посяганням на Конституцію і чисту совість”. Серед “обурливих частин закону” Байден назвав: дострокове припинення голосування на кілька годин; жорсткі обмеження на подачу відкріпних посвідчень; надання води виборцям, поки вони стоять в черзі.

Він порівняв прийнятий закон з так званими законами Джима Кроу, які передбачали расову сегрегацію.

“Це Джим Кроу у 21-му столітті. Це повинно закінчитися. У нас є моральне і конституційне зобов’язання діяти. Я ще раз закликаю Конгрес прийняти Закон про права народу і Закон Джона Льюїса про просування виборчих прав, щоб полегшити всім, хто має право доступ до урн для голосування і запобігти посяганню на священне право голосу”, – заявив Байден.