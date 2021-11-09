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«Це катастрофа»: євродепутатка прокоментувала закриття Kyiv Post 

Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон зреагувала на повідомлення про тимчасове закриття газети Kyiv Post та звільнення усієї редакції.

Вівторок, 9 листопада 2021, 21:39

Відповідний допис з’явився на її сторінці в Twitter.

“Закриття Kyiv Post та купа звільнень після 25 років роботи – це катастрофа”, — заявила вона.

Фон Крамон акцентувала, що англомовна газета Kyiv Post була “надійним джерелом для людей в Україні та поза її межами”.

“ЄС уважно спостерігатиме за кроками Аднана Ківана (власник газети — ред.), щоб газета відновила неупереджену роботу”, — наголосила вона.

Закриття Kyiv Post

Напередодні в коментарі виданню “НВ” український бізнесмен сирійського походження Аднан Ківан, засновник “KADORR Group”, який володіє Kyiv Post з 2018 року, розповів про плани перезапуску видання до кінця року чотирма мовами (українською, російською, англійською та арабською) замість однієї, англійської, як було дотепер.

У понеділок, 8 листопада, Ківан офіційно повідомив, що газета закриється “на короткий час” і буде перезапущена.

“Хай благословить нас усіх Бог. Ми сподіваємося, що колись газета відкриється та буде більшою і кращою. Я дякую всій команді Kyiv Post та Браяну Боннеру (обіймає посаду головного редактора з 2008 року — ред.) за його службу Україні та незалежній журналістиці впродовж останніх 25 років”, — заявив Ківан.

Боннер свою чергою сповістив, що піде у відставку після закриття газети та збереження її архівів, йдеться в повідомленні на сайті газети. Додаткових заяв з цього приводу Боннер не публікував.

Що каже звільнена редакція газети?

Штатна авторка газети Анна Миронюк опублікувала заяву від імені колективу газети. Згідно з текстом заяви, колектив дізнався про звільнення вранці понеділка.

“Незалежне видання Kyiv Post відсьогодні припинило існування. Зранку 8 листопада співробітники Kyiv Post прийшли на роботу, де дізналися, що їх звільнено”, — йдеться в дописі.

Про плани  щодо зміни формату роботи газети стало відомо напередодні. У майбутніх змінах колектив, відповідно до заяви, відчував небезпеку та розцінював це як втручання з боку Ківана в редакційну політику.

“Ще три тижні тому власник Kyiv Post, одеський забудовник Аднан Ківан, заявляв, що має інші плани – розширити Kyiv Post та запустити україномовне медіа під брендом видання. Тоді ця новина, а також призначення на керівну посаду людини, пов’язаної з власником, стали несподіванкою для редакції”, — наголосив колектив.

Йдеться в заяві редакції й про спроби зберегти газету. Зокрема, колектив запропонував Ківану продати газету або передати торговельну марку Kyiv Post в руки редакції. Він не погодився.

Дії власника газети колектив розцінює як розплату. Звільнена редакція просить про підтримку:

“Ми вважаємо припинення роботи видання та звільнення колективу розплатою Аднана Ківана. Він офіційно заявив про плани реорганізувати Kyiv Post та перезапустити його вже за місяць з новою командою. Ми вважаємо, що таким чином власник позбавляється незручних, чесних та принципових журналістів. Для міжнародної спільноти Kyiv Post був основним джерелом новин протягом 26 років. … Ми закликаємо наших читачів, рекламодавців, бізнесменів, дипломатів, міжнародні організації та всіх, хто обстоює принципи незалежної журналістики, підтримати нас”.

Ольга Руденко, яка впродовж 10 років, що завершилися в жовтні цього року, обіймала посаду заступниці головного редактора газети, підтримала колектив редакції. Вона також розповсюдила текст їхньої заяви.

Крім цього, те, що відбувається, Руденко назвала “вбивством” газети.

“Немає жодного “перезапуску” Kyiv Post, про який сьогодні оголосили. Є вбивство Kyiv Post як незалежного видання. Після цього буде можливий перезапуск псевдо-Kyiv Post з командою цілком лояльних до власника людей. Це не матиме стосунку до тієї журналістики, якою займався Kyiv Post двадцять шість років”, — заявила вона.

Теги: Kyiv Post, Віола фон Крамон, євродепутат, Європарламент

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