«Це катастрофа»: євродепутатка прокоментувала закриття Kyiv Post 

Відповідний допис з’явився на її сторінці в Twitter.

“Закриття Kyiv Post та купа звільнень після 25 років роботи – це катастрофа”, — заявила вона.

Фон Крамон акцентувала, що англомовна газета Kyiv Post була “надійним джерелом для людей в Україні та поза її межами”.

“ЄС уважно спостерігатиме за кроками Аднана Ківана (власник газети — ред.), щоб газета відновила неупереджену роботу”, — наголосила вона.

Закриття Kyiv Post

Напередодні в коментарі виданню “НВ” український бізнесмен сирійського походження Аднан Ківан, засновник “KADORR Group”, який володіє Kyiv Post з 2018 року, розповів про плани перезапуску видання до кінця року чотирма мовами (українською, російською, англійською та арабською) замість однієї, англійської, як було дотепер.

У понеділок, 8 листопада, Ківан офіційно повідомив, що газета закриється “на короткий час” і буде перезапущена.

“Хай благословить нас усіх Бог. Ми сподіваємося, що колись газета відкриється та буде більшою і кращою. Я дякую всій команді Kyiv Post та Браяну Боннеру (обіймає посаду головного редактора з 2008 року — ред.) за його службу Україні та незалежній журналістиці впродовж останніх 25 років”, — заявив Ківан.

Боннер свою чергою сповістив, що піде у відставку після закриття газети та збереження її архівів, йдеться в повідомленні на сайті газети. Додаткових заяв з цього приводу Боннер не публікував.

Що каже звільнена редакція газети?

Штатна авторка газети Анна Миронюк опублікувала заяву від імені колективу газети. Згідно з текстом заяви, колектив дізнався про звільнення вранці понеділка.

“Незалежне видання Kyiv Post відсьогодні припинило існування. Зранку 8 листопада співробітники Kyiv Post прийшли на роботу, де дізналися, що їх звільнено”, — йдеться в дописі.

Про плани щодо зміни формату роботи газети стало відомо напередодні. У майбутніх змінах колектив, відповідно до заяви, відчував небезпеку та розцінював це як втручання з боку Ківана в редакційну політику.

“Ще три тижні тому власник Kyiv Post, одеський забудовник Аднан Ківан, заявляв, що має інші плани – розширити Kyiv Post та запустити україномовне медіа під брендом видання. Тоді ця новина, а також призначення на керівну посаду людини, пов’язаної з власником, стали несподіванкою для редакції”, — наголосив колектив.

Йдеться в заяві редакції й про спроби зберегти газету. Зокрема, колектив запропонував Ківану продати газету або передати торговельну марку Kyiv Post в руки редакції. Він не погодився.

Дії власника газети колектив розцінює як розплату. Звільнена редакція просить про підтримку:

“Ми вважаємо припинення роботи видання та звільнення колективу розплатою Аднана Ківана. Він офіційно заявив про плани реорганізувати Kyiv Post та перезапустити його вже за місяць з новою командою. Ми вважаємо, що таким чином власник позбавляється незручних, чесних та принципових журналістів. Для міжнародної спільноти Kyiv Post був основним джерелом новин протягом 26 років. … Ми закликаємо наших читачів, рекламодавців, бізнесменів, дипломатів, міжнародні організації та всіх, хто обстоює принципи незалежної журналістики, підтримати нас”.

Ольга Руденко, яка впродовж 10 років, що завершилися в жовтні цього року, обіймала посаду заступниці головного редактора газети, підтримала колектив редакції. Вона також розповсюдила текст їхньої заяви.

Крім цього, те, що відбувається, Руденко назвала “вбивством” газети.