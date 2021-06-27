Про це повідомила поліція Чернівецької області.

“Правоохоронці опитали учасників інциденту і з’ясували, що цього дня 45-річний буковинець разом зі своєю 20-річною донькою прийшли до Будинку культури міста Новоселиця, де відбувався випускний вечір, та з відра облили брудною водою викладачку одного із навчальних закладів. Таким чином люди намагалися показати своє невдоволення освітянці, яка начебто вимагала неправомірну вигоду за успішну здачу заліку студентом”, – зазначили поліцейські.

На оприлюдненому в мережі відео видно, як чоловік підходить до святково вдягненої жінки, бере до рук відро та виливає на неї щось коричневого кольору з криком “Це тобі за сина!”. Поруч у цей час перебувають кілька молодих людей у костюмах.

“Це тобі за сина, бл…дь. Украла, скотина, чотири роки життя його! Це тобі за сина, лайно ось це, за його диплом! Ти мене почула? Ось це лайно тобі сина! 300 євро тобі дати? Я тобі дам 300 євро”, – кричав на відео батько.

Жінка у відповідь плакала та говорила, що нічого його синові не зробила.

В описі до відео зазначається, що все сталося 25 червня в Новоселицькому медичному коледжі на врученні дипломів. Постраждала жінка – кураторка групи й завучка коледжу Ганна Москалюк, а чоловік – обурений поборами батько одного з випускників.

Поліція кваліфікувала інцидент за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.