Президент США Джо Байден розкритикував новий закон про вибори, який ухвалили на рівні штату в Техасі. Він назвав його частиною "нападу на демократію".

Про це повідомили на сайті Білого дому.‎

8 травня Техас став третім великим штатом в США, де представники Республіканської партії зуміли провести закон щодо обмеження виборчих прав громадян. До цього аналогічні закони ухвалили в Джорджії та Флориді, де республіканці мають законодавчу більшість. Республіканці внесли в законопроєкт, який попередньо схвалили демократи, понад 100 поправок. Це було зроблено ввечері, а вранці законопроєкт в новій редакції винесли на голосування.

Тепер закон прийнято на рівні штату і Байден виступив з критичною заявою з цього приводу.

“Це частина нападу на демократію, за яким ми спостерігаємо в цьому році… Цей закон спрямовано проти кольорових американців. Це не правильно та не по-американськи. У 21 столітті ми повинні спрощувати, а не ускладнювати доступ виборців на голосування”, – заявив Байден.

Також американський лідер закликав Конгрес ухвалити Закон про права народу та Закон Джона Льюїса щодо просування виборчих прав.

“Я й далі закликатиму всіх американців, незалежно від партії та поглядів, відстоювати нашу демократію та захищати право голосу й чесність наших виборів”, – сказав президент США.

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Наприкінці березня Республіканська партія, яка має більшість в штаті Джорджія, провела голосування за ускладнення правил голосування. Нововведення порівняли з “законами Джима Кроу”, які передбачають расове гноблення в США в період 1890 – 1964 років. Проти змін у законодавстві виступають представники Демократичної партії, президент і віцепрезидентка США, а також безліч правозахисних організацій.

Закон вводить нові вимоги до ідентифікації виборців для відкріпних бюлетенів, дає чиновникам право брати на себе функції місцевих виборчих комісій, обмежує використання урн для голосування та робить злочином підхід до виборців в черзі, щоб передати що-небудь на відстані понад 7,5 м (гроші, подарунки, їжу або воду).

Закон дає право чиновникам на рівні штату узурпувати повноваження окружних виборчих комісій, дозволяючи уряду штату, в якому домінують республіканці, потенційно дискваліфікувати виборців в районах, схильних до голосування за демократів. Наприклад, законодавці штату (республіканці) мають право сказати, що на якомусь окрузі вибори пройшли нечесно. У 2020 році найбільше претензій було до округу Фултон (Атланта). Там, в більшості, живуть темношкірі американці. Округ звинувачували в шахрайстві, бо більшість бюлетенів було за представників Демократичної партії;

будь-який громадянин штату має право подавати необмежену кількість скарг на право участі певних виборців. По суті, ті, хто голосують за республіканців, можуть писати скарги на тих, хто голосують за демократів, щоб останніх не пустили на виборчі дільниці;

заборонено використовувати урни для голосування за межами виборчих дільниць;

якщо виборець хоче проголосувати поштою, він зобов’язаний надати посвідчення особи – водійські права або ID-картку. Якщо цих документів немає – необхідно надати ксерокопію або електронне зображення прийнятної форми ідентифікації (наприклад, паспорта);

створення гарячої лінії по боротьбі з шахрайством, яка дозволяє людям анонімно скаржитися на імовірну шахрайську поведінку на виборчих дільницях.

Такі норми закону, найімовірніше, вплинуть на бажання громадян Джорджії приходити на вибори, тому що вони розумітимуть, що доведеться витратити більше часу і ресурсів. Як правило, за демократів в штаті голосують люди з низьким соціальним статусом і низьким доходом.

Республіканці говорили про те, що закон необхідний для підвищення довіри до виборів.

Президент США Джо Байден назвав закон “кричущим посяганням на Конституцію і чисту совість”. Серед “обурливих частин закону” Байден назвав: дострокове припинення голосування на кілька годин; жорсткі обмеження на подачу відкріпних посвідчень; надання води виборцям, поки вони стоять в черзі.

Він порівняв прийнятий закон з так званими законами Джима Кроу, які передбачали расову сегрегацію.

“Це Джим Кроу у 21-му столітті. Це повинно закінчитися. У нас є моральне і конституційне зобов’язання діяти. Я ще раз закликаю Конгрес прийняти Закон про права народу і Закон Джона Льюїса про просування виборчих прав, щоб полегшити всім, хто має право доступ до урн для голосування і запобігти посяганню на священне право голосу”, – заявив Байден.

Губернатор штату відповів на таку заяву Байдена. Він сказав, що не бачить спільного в прийнятому законі з “законами Джима Кроу”. За його словами, немає ніяких утисків в тому, що у виборців попросять пред’явити посвідчення особи.