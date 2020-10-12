Президент Володимир Зеленський заявив, що 75 днів тиші на Донбасі загинула одна людина та фіксуються постріли з боку окупованих територій.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю для програми ВВС HARDtalk зі Стівеном Сакуром у Великій Британії.

Зеленський підкреслює, що питання конфлікту на сході України складне, але намагається вирішити його якнайшвидше, аби не гинули люди.

“Ми розблокували Нормандський процес. Це діалог. Ми повернули всіх за стіл”, — сказав президент, нагадавши, що завдяки цьому формату Україна повернула 140 ув’язнених, серед яких не лише військові, а й громадські діячі, розвідники та журналісти.

На запитання журналіста, що з липня на Донбасі зафіксували 1400 порушень режиму припинення вогню, Зеленський погодився, що це погано, але зауважив, що в порівнянні з 14-ма тисячами чи 80-ма тисячами порушень за такий самий період раніше, то можна побачити різницю.

“Сьогодні 75 днів тиші, 75 днів не стріляють. Ми реально не реагуємо на якісь поодинокі постріли з окупованої території. Ми не маємо робити те, що призведе до ескалації цього конфлікту. Хоча є втрати”, – сказав він.

За словами Зеленського, за 75 днів загинула одна людина.

“Результат – за 75 днів загинула одна людина. Одна. Я вважаю, що це наша перемога. Але ви праві, ми не зробили поки що все те, що обіцяли”, – сказав Зеленський.