П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко застеріг владу від порушення Основного закону. Він заявив, що Конституція – це не "шведський стіл", вона працює як цілісний законодавчий організм.

Про це повідомили в пресслужбі партії.

“І жодні “вищі інтереси” не можуть бути виправданням для її порушення”, – заявив Порошенко журналістам після урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці ухвалення української Конституції.

“Ювілей Конституції – це для народу, а для влади це означає тільки одне – час звітувати”, – процитував Порошенко доктора наук, одного із співавторів Конституції України Володимира Буткевича.

“На жаль, влада не вважає потрібним звітувати і це не додає оптимізму, тому що владі нема з чим звітувати, влада гвалтує і порушує Конституцію”, – переконаний Порошенко.

“Те, що ми бачимо зараз, наприклад коли “відосики” і санкції кишенькового РНБО замінюють правоохоронні органи, порламент – це руйнація української державності, а не просто узурпація влади. Бо в 107 статті Конституції абсолютно чітко написано, що Рада національної безпеки і оборони України є консультативним, контрольним і координаційним органом. Вона по Конституції не може видавати нічого того, що на сьогоднішній день намагається робити Зеленський, і тим більше не можна цього застосовувати до українських громадян”, – наголосив Порошенко.

П’ятий президент також жорстко розкритикував нові ініціативи від монобільшості: “юридичні новації, коли рішення РНБО не мають право оскаржуватися громадянами України через суд – яке більше безглуздя можна було взагалі придумати, демонструючи некомпетентність і прагнення узурпувати владу?”

“Стаття друга, де зазначається непорушність суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Мені здається, окремі радники Володимира Зеленського її не читали, бо збираються через референдум руйнувати наш суверенітет, руйнувати нашу територіальну цілісність – або з причин некомпетентності і дилетанства, або з причин неповаги до нашої держави, у якої є суверенітет, у якої є міжнародно визнані кордони, і сьогодні це також звучало на урочистому засіданні”, – зазначив Петро Порошенко.

“Або третя стаття, де говориться про людину, про її права, непорушні права, і саме одна із головних функцій Конституції – це захист прав і свобод громадян. Права і свободи”, – наголошує лідер “Європейської Солідарності”.

“Конституція – це не “шведський стіл”, де ти можеш підійти, другу чи третю статтю вибрати, а 106-у, де обмежені права президента, не читати. Конституція тим і цінна, що вона працює тільки як цілісний законодавчий базовий державницький організм, фундамент державності України. І тому цінність Конституції полягає в тому, що там мають одночасно працювати всі статті. Включно з тими, що були запроваджені під час моєї каденції, і найосновніше – це є те, що всі органи державної влади мають докладати всіх зусиль для руху нашої країни, для інтеграції в Європейський Союз і Північноатлантичний Альянс”, – резюмує п’ятий Президент.