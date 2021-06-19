Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

“Думка, що ми затримали безпекову допомогу Україні – це нонсенс”, – сказала вона.

Псакі також зазначила, що минулого тижня, напередодні саміту з Росією, США надали пакет безпекової допомоги Україні в розмірі 150 мільйонів доларів, який включав летальне озброєння.

За її словами, наразі США надали повну суму військової допомоги, виділену Конгресом США.

Крім того, речниця наголосила, що США підготували кошти на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну. При цьому вона не уточнила, про яку суму йдеться.

“За два дні до саміту, президент Байден вийшов перед всім світом на сцену НАТО і сказав, що ми продовжимо ставити Україну “в позицію, де вона зможе і надалі чинити опір фізичній агресії Росії”. Ми також підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну. Як президент Байден прямо сказав президенту Путіну, ми будемо непохитно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України”, – додала Псакі.

Напередодні ЗМІ повідомили, що у Білому домі ухвалили рішення тимчасово зупинити процес надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму 100 мільйонів доларів. У цьому ж пакеті нібито була летальна зброя.

Нагадаємо, що 1 січня Сенат приєднався до Палати представників США в голосуванні за скасування вето на закон про оборонний бюджет. Документ передбачав посилення санкцій проти “Північного потоку-2” й виділення 250 млн доларів США військової допомоги Україні у 2021 році. З них 75 млн доларів планується спрямувати на придбання для Збройних сил України летальних видів озброєння (що на 25 млн доларів більше, ніж у 2020 році).