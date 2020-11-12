Актриса сиквела "Бората" Марія Бакалова, яка зіграла Тутар — доньку головного героя — розповіла про зйомки скандальної сцени з особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані.

Про це пише The New York Times.

В кінці жовтня в онлайн-кінотеатрі Amazon Prime Video відбулася прем’єра другої частини фільму про Бората.

Це продовження пранк-історії про казахського журналіста, який вирушив у США і зіткнувся з сучасними американськими реаліями. Більшість сцен у фільмі зняті прихованою камерою, багато людей стали героями картини, не підозрюючи про це.

У другій частині мали бути задіяні відомі американські політики. Найскандальнішою стала сцена, в якій 15-річна Тутар, донька Бората, бере інтерв’ю у колишнього мера Нью-Йорка і адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані.

Марія Бакалова розповіла виданню, що відбулося насправді.

Так, за сюжетом Тутар взяла інтерв’ю у Джуліані, а потім покликала його в спальню, щоб продовжити розмову. Актриса зізнається, що розуміла – ситуація може розвинутися не залежними від неї способами.

“За будь-яких сценарїїв я була впевнена, що Саша врятує мене і врятує сцену, і що це не буде катастрофою. Він мій янгол-охоронець”, – говорить Бакалова.

У скандальній сцені – варто було дівчині відвернутися – Джуліані опинився на ліжку з розстебнутими брюками. Рівно в цей момент в кімнату увірвався Саша Барон Коен в гримі Бората.

“Саша швидко увійшов до кімнати, бо він турбувався про мене. Так що, якщо б він запізнився, я не знаю, як би все склалося. Але він прийшов саме вчасно”, – сказала вона.

На питання, що саме сталося тоді, Бакалова відповіла, що все було видно в дзеркалі.

“Я бачила все, що бачили ви. Якщо ви бачили фільм, то це наше послання. Ми хочемо, щоб всі подивилися фільм і судили самі”, – говорить актриса.

Сам Джуліані відкинув звинувачення і заявив, що заправляв сорочку.

Вона вважає, що цей фільм показує справжні обличчя людей і не вважає критику і сатиру над відомими людьми чимось поганим.

“Це покаже справжній характер Руді”, – резюмувала Бакалова.